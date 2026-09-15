Namesto Palestinske ulice Janković predlaga park

Ljubljanski župan Zoran Janković je komentiral pobudo Gibanja za pravice Palestincev, da se Dimičeva ulica, kjer se je prejšnji teden odprlo izraelsko veleposlaništvo, preimenuje v Palestinsko ulico. Dejal je, da preimenovanja ulice ne podpira, ker bi to imelo negativne posledice za prebivalce, morda pa bi lahko preimenovali bližnji park.

Gibanje za pravice Palestincev je prejšnji teden na pristojno komisijo Mestne občine Ljubljana (MOL) vložilo formalno pobudo, da se Dimičeva ulica, kjer so minulo sredo odprli izraelsko veleposlaništvo, preimenuje v Palestinsko ulico. Janković je v odgovoru na novinarsko vprašanje komentiral pobudo in dejal, da je sam ne podpira, sicer pa je komisija po njegovih besedah že podala odgovor, da bo pobudo treba dopolniti.

Dodal je, da so bila preimenovanja ulic v Ljubljani v zadnjih 20 letih zelo redka, ker to povzroči izjemno veliko obveznosti za vse prebivalce te ulice, vključno z menjavo vseh dokumentov. Lahko pa bi razmislili o tem, da se preimenuje parkovno površino, denimo v »Park palestinskih otrok«, je še dejal župan Ljubljane.

Na vprašanje, če je imel pri tem v mislih specifičen park v Bežigradu, v bližini obrambnega ministrstva ali na splošno na območju Ljubljane, je odgovoril z besedami, da bi šlo za park »tam v bližini«. »Imamo kar nekaj lokacij – če bo sklep komisije mestnega sveta, je to samo tehnika,« je dodal Janković.

Za zdaj ni jasno, kdaj bo pristojna komisija MOL odločala o preimenovanju in kakšen bo rezultat morebitne dopolnitve pobude, ki jo je omenil župan. Predlagatelji preimenovanja Dimičeve ulice so sicer pobudo sprožili v znak solidarnosti s Palestinci, izraelsko odprtje veleposlaništva v Sloveniji vidijo kot utrjevanje vezi z Izraelom, ki ga obtožujejo izvajanja genocida nad Palestinci. Odprtje veleposlaništva je prejšnjo sredo v Ljubljani pospremil tudi protest v organizaciji študentskega društva Iskra, ki se ga je po oceni organizatorjev udeležilo več kot 5000 ljudi.