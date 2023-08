Ljubljana se v rokavicah loteva italijanskega revizionizma

V nadaljevanju preberite:

Spominske slovesnosti ob 80. obletnici zaprtja koncentracijskega taborišča Kampor na otoku Rab se bosta udeležili slovenska in hrvaška delegacija na najvišji ravni, od vabljenih predstavnikov italijanske države ne bo nikogar.

Petega septembra bo minilo 80 let od kapitulacije fašistične Italije, 9. septembra pa bo na hrvaškem Rabu spominska slovesnost ob 80. obletnici zaprtja koncentracijskega taborišča Kampor, kjer so življenje izgubili tudi številni Slovenci. Koncentracijsko taborišče je med drugo svetovno vojno ustanovila in upravljala italijanska fašistična oblast.

V uradu predsednice republike so nam potrdili, da se bo spominske slovesnosti na Rabu udeležila tudi Nataša Pirc Musar, spremljala pa jo bo zunanja ministrica Tanje Fajon. Na Rabu bo navzoč tudi hrvaški predsednik Zoran Milanović, ne bo pa italijanskega predsednika Sergia Mattarelle.

Na ministrstvu za zunanje zadeve zatrjujejo, da v diplomatskih in drugih uradnih stikih spodbujajo skupno udeležbo visokih predstavnikov vseh treh držav na omenjeni slovesnosti, vendar pri tem ne posegajo v notranjepolitično dinamiko v Italiji.