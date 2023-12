Ljubljano bo danes obiskal Dedek Mraz v spremstvu snežakov, medvedov, zajcev ter drugih bitij iz ljudskih pripovedk in pravljic. Otroke in odrasle bo pozdravil na tradicionalni poti s postanki pred Mestno hišo ter na Prešernovem in Novem trgu. Dedek Mraz bo v prihodnjih dneh obiskal tudi druge slovenske kraje, v Mariboru se bo ustavil v četrtek.

V zadnjih dneh letošnjega leta se bo izpod Triglava v svoji kočiji z vpreženimi lipicanci v Ljubljano pripeljal Dedek Mraz. Njegov sprevod bo danes potekal od Brega, čez Čevljarski most, do Mestnega trga. Potem pa po Stritarjevi ulici do Prešernovega trga, po Wolfovi ulici do Kongresnega trga in naprej do Novega trga.

V sklopu Decembra v Ljubljani na Kongresnem trgu stoji tudi koča dedka Mraza, kjer otroke vsak dan do konca leta zabavata škrata, od danes do sobote pa jih bo v koči sprejel tudi dedek Mraz.

Dedek Mraz bo v prihodnjih dneh obiskal tudi druge slovenske kraje, v Mariboru se bo ustavil v četrtek, v Kranju v petek. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Danes se v Ljubljani začenja tudi festival uličnega gledališča Ana Mraz. Obiskovalci bodo lahko na Gornjem trgu od danes do sobote občudovali klovne, žonglerje, artiste in cirkusante.

V Ljubljani praznično dogajanje sicer poteka že cel december. Obiskovalci lahko obiščejo praznični sejem na različnih lokacijah v centru mesta, na vogalu Trubarjeve in pri Filipovem dvorcu pa poslušajo Lajnarje. Pestro je tudi koncertno dogajanje, na Pogačarjevem trgu bo danes nastopila skupina Tequila, na Kongresnem trgu pa skupini Hamo & Tribute 2 Love in Big Foot Mama.

V Maribor Dedek Mraz pride v četrtek

Pestro praznično dogajanje je na sporedu tudi v Mariboru. Obiskovalci se lahko odpravijo na božično tržnico na Glavnem trgu ali na Pot po Čarobni galeriji, ki po mestnih ulicah in trgih vodi do različnih foto točk. V Štajerski prestolnici bosta danes koncerta skupin Klon in Šank Rock. Dedek Mraz pa se bo oglasil v četrtek.

Dedek Mraz bo pot nadaljeval do Kranja, kjer bo otroke obiskal v petek, v soboto pa se bo ustavil tudi v Kopru. V Kopru bo sicer danes koncert skupine Jet Black Diamonds. V Celju pa vabijo k obisku Pravljične dežele, danes pa tudi na koncert skupine Tabu.