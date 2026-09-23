Ljubljanska občina gre na ustavno sodišče

Na magistratu so potrdili, da bodo na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev z zahtevo za zadržanje izvajanja. Po besedah državne sekretarke na ministrstvu za obrambo Vide Čadonič Špelič ne vidijo razloga »ne za eno ne za drugo dejanje«.

Čadonič Špeličeva je na novinarski konferenci o uresničevanju novele zakona dejala, da so pripravili odgovor na zahtevo za ustavno presojo in zadržanje izvajanja novele in ga bodo posredovali vladi. Prepričani so, da se bo pokop nekoč tudi zgodil, saj si žrtve zaslužijo spoštovanje, je poudarila.

Po besedah državne sekretarke Vide Čadonič Špelič so predstavniki obrambnega ministrstva že komunicirali s podjetjem Žale, z županom Jankovićem pa se niso sestali. FOTO: Arhiv Dela

Spomnila je, da je DZ novelo sprejel 26. maja, veljati pa je začela 4. junija. Po njenih besedah je bilo nato treba implementirati tri glavne točke, in sicer uvesti postopek za izdajo odločbe o ugotovitvi smrti ter sprejeti pravilnik o ravnanju z biološkimi vzorci in profili DNK za namen identifikacije žrtev iz prikritih vojnih grobišč ter pravilnik o pogojih za pietetni prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev.

»Mi kot matično ministrstvo ugotavljamo, da smo do zdaj v tem kratkem času izpeljali vse aktivnosti in vse naloge, da bi se dejansko ta pokop lahko začel,« je povedala. Po njenih besedah so že komunicirali z javnim podjetjem Žale, tam so bili tudi na obisku ter večkrat osebno in pisno komunicirali z Mestno občino Ljubljana, največkrat z dvema podžupanoma.

Z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem pa se doslej niso sestali. »Če bi hoteli izpeljati trajni in pietetni pokop teh žrtev, dejansko potrebujemo dogovor z občino, ki nam bi določila pokopno mesto znotraj pokopališča Žale, kot določa zakon,« je pojasnila. Dodala je, da od ljubljanske občine niso dobili odgovora, so pa prejšnji teden dobili zahtevo za ustavno presojo zakona in za začasno zadržanje.

Na Žalah že urejena vojna grobišča

Klemen Karlin, v. d. generalnega direktorja direktorata za vojne veterane in vojaško dediščino Klemen je dejal, da so že začeli iskanje najbolj primerne lokacije za izvedbo pokopa na območju pokopališča Žale. »Trenutno največji izvedbeni izziv ostaja določitev primerne in trajne lokacije. Opredelili smo več mikrolokacij, z njimi seznanili tudi Mestno občino Ljubljana, nadaljnje aktivnosti pa računam, da bodo šle v smer izbire prostorsko, lastniško in kulturnovarstveno izvedljive rešitve,« je povedal.

Ponovil je, da želijo žrtve pokopati na Žalah, ker so kot osrednje pokopališče v glavnem mestu že sedaj prostor državnega spominskega pomena. Na območju Žal so urejena tudi druga vojna grobišča, tam so tudi izpolnjeni pogoji za trajno varstvo, vzdrževanje in dostojen spomin, na simbolni ravni pa bi bile žrtve sprejete v središče države.