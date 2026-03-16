  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Ljubljanske okrajne volilne komisije soglasne za eno predčasno volišče

    Organizirati 14 volišč je nemogoče, pravi koordinator ljubljanskih okrajnih volilnih komisij.
    Za predčasno glasovanje v Ljubljani na enem volišču se je odločilo vseh 14 ljubljanskih volilnih komisij. Med člani teh komisij so tudi predstavniki stranke SDS. FOTO: Matej Družnik
    Galerija
    R. I., STA
    16. 3. 2026 | 14:53
    16. 3. 2026 | 15:01
    2:22
    A+A-

    Vseh 14 okrajnih volilnih komisij v Ljubljani se je soglasno odločilo za eno volišče v Ljubljani med predčasnim glasovanjem, je za STA komentiral koordinator ljubljanskih okrajnih volilnih komisij Ernest Mencigar. »Organizirati 14 volišč je nemogoče«, je dejal. Volišče za predčasno glasovanje mora biti namreč dostopno dovolj časa in vsem.

    DVK zavrnila možnost spremembe predčasnih volišč

    Volišča za predčasno glasovanja morajo biti tri dni dostopna invalidom in morajo imeti dovolj parkirišč, je pojasnil Mencigar. Prav tako mora biti prostor dovolj velik in primeren za glasovanje vseh volivcev ter za hranjenje glasovnic, je dodal. Sedeži okrajnih volilnih komisij pa po njegovem mnenju tega ne omogočajo. Poleg tega bi bila organizacija več volišč med predčasnim glasovanjem dražja.

    Predčasno glasovanje bo potekalo od torka do četrtka med 7. in 19. uro na 98 voliščih, volišče za 14 ljubljanskih volilnih okrajev bo v ljubljanski dvorani Stožice.

    Okrajne volilne komisije morajo v 10 dneh od razpisa volitev na seji v skladu z zakonom o volitvah v državni zbor določiti volišča in območja volišč. Kot je pojasnil Mencigar, se je za to, da bo predčasno glasovanje v Ljubljani na enem volišču, to je v Stožicah, odločilo vseh 14 ljubljanskih volilnih komisij. Med člani teh komisij pa so tudi predstavniki stranke SDS, je dodal Mencigar. 

    Svoboda: Poziv k bojkotu predčasnih volitev še eden od Janševih trikov

    Zakon o volitvah v DZ sicer določa, da se predčasno glasovanje izvede »na posebnem volišču na območju okrajne volilne komisije«. Predsednik SDS Janez Janša je napovedal, da bo stranka izpodbijala rezultat predčasnega glasovanja na volitvah v DZ, saj meni, da združevanje predčasnih volišč ni dovoljeno. Prepričan jenamreč, da je nezakonitih predčasnih volišč 26, pri tem pa je izpostavil predvsem ljubljansko.

    Več iz teme

    predčasno glasovanjevoliščapredčasne volitveDVKDržavna volilna komisijaSDSJanez Janšadržavnozborske volitve 2026

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo