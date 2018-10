Ljubljanske soroptimistke - dobrodelnost in prijateljstvo brez meja

Eden od namenov soroptimizma je tudi druženje žensk različnih poklicev in narodnosti.

Večina ljubljanskih soroptimistk je diplomirala na ljubljanski univerzi, ki so jo obiskali za svoj srebrni jubilej.

Projekti: za podporo otrokom, naravi, talentom



Podeli že 35 štipendij

je v Sloveniji še vedno relativno neznan, čeprav globalno žensko gibanje Soroptimist international (SI) obstaja že skoraj sto let in vključuje več kot 75 tisoč klubov, ki delujejo v 122. državah na vseh kontinentih. Zaje že četrt stoletja uspešnega delovanja, ki so ga konec minulega tedna predstavili tudi soroptimistkam drugih slovenskih in tujih SI klubov. Žal brez vabljenih predstavnikov mesta Ljubljane.Začetek soroptimizma je bil v, ko so soroptimistke (latinska skovanka za 'najboljše sestre') l, že dve leti kasneje je soroptimizem dosegel Evropo, kjer so prvi klub dobile Londončanke.Verjetno se je ta ženska organizacija pri nastanku in prvotnem delovanju zgledovala po. V obeh primerih gre namreč za dobrodelni združenji poklicno uspešnih predstavnikov-ic različnih poklicev, ki so predani/e humanitarni dejavnosti.Vendar imajo soroptimistke še posebne cilje, njihoviso. Dejstvo je, da je soroptimizem veliko bolj razširjen in znan v državah zahodnega sveta, v Evropi se je šele v devetdesetih letih razširil v nekdanje komunistične države. V Sloveniji sta bila prva kluba ustanovljena v Mariboru in Ljubljani, sledila sta jima še kluba v Celju in na Ptuju. Ljubljanski SI klub je oktobra 1993 ustanovilo 23 uspešnih žensk različnih poklicev, prva predsednica je bilaVsi slovenski klubi izvajajo lastne projekte. Ljubljanske soroptimistke tako že vsa leta podpirajo otroke in mladostnike iz OŠ Roje in Zavoda Janez Levec. Z njimi so izpeljali tudi več ekoloških projektov. Tako so na OŠ Roje obnovili šolski sadovnjak in uredili sistem za zalivanje z deževnico. Že v prvih letih so ljubljanske soroptimistke izpeljale velik projekt pomoči mladim beguncem, ki so se v Slovenijo zatekli v času vojne ob razpadu Jugoslavije. Otrokom in mladostnikom so s pomočjo evropskega soroptimističnega akcijskega sklada in slovenskega urada za migrante in begunce donirali knjige in šolske potrebščine, za 145 otrok od treh do 15 let pa so zagotovili tudi zobozdravstveno oskrbo. Letos je Si klub Ljubljana prvič sodeloval na festivalu Igraj se z mano, kjer so otrokom podarili knjige in revije, ki so jih sami izbrali.SI klub Ljubljana v vseh letih delovanja podpira tudi mlade talente, predvsem glasbene. Doslej so podelili že 35 štipendij in večina štipendistov je danes uveljavljena tako doma kot v tujini. Med njimi je tudiiz slavnega duaSrebrni jubilej so ljubljanske soroptimistke s svojimi gosti – članicami ostalih treh slovenskih SI klubov ter sestrskimi tujimi klubi – izkoristile tudi za ogled zgradbe deželnega dvorca, kjer je sedež ljubljanske univerze, ki je skoraj vrstnica soroptimizma, saj bo prihodnje leto praznovala stoletnico. Bivši rektor prof dr.je ob tem poudaril tudi prispevek žensk na tej univerzi, vključno s prvo doktorico znanostiter prvo in še vedno edino rektoricoSI klub Ljubljana z 18. članicami sodi med manjše klube. »Pridobivanje novih članic bo ena naših osrednjih nalog v prihodnosti. Prizadevali pa si bomo tudi za izpeljavo večjega projekta, pri katerem bi sodelovali vsi slovenski SI klubi,« je na jubilejni prireditvi dejala predsednica SI kluba Ljubljana,č. To je torej odprto vabilo tistim ženskam, ki bi uspešni profesionalni karieri želele dodati še dobrodelnost in prijetno druženje.