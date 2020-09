Maraton po Ljubljani bo, a z le 450 tekmovalci

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Maraton v Ljubljani bo, je potrdil direktor te osrednje tekaške prireditve v glavnem mestu in tudi državi, vendar v precej spremenjeni različici.Namesto klasične izvedbe Volkswagen 25. Ljubljanskega maratona, kakor se imenuje uradno, bodo pripravili maraton po Ljubljani, ki bo 25. oktobra. Prijave bodo začeli zbirati 1. oktobra ob 10.25, vendar je že vnaprej mogoče sklepati, da se bo postopek hitro končal, saj bodo sprejeli le 450 tekačev na disciplino. Tekli bodo na 10, 21 in 42 kilometrov, cena prijavnine pa bo 30 evrov.Vse, ki se jim zaradi omejitev ne bo uspelo prijaviti, je Zalokar povabil, da sodelujejo na virtualnem ljubljanskem maratonu. Vse podrobnosti bodo v kratkem objavljene na uradni spletni strani maratona , je še napovedal prireditelj.Prijave so sicer odprli že na začetku marca, le nekaj dni pred razglasitvijo epidemije novega koronavirusa pri nas. Vsi tisti, ki so prijavnino že plačali, imajo zdaj dve možnosti: da jo prenesejo na maraton v letu 2021, ko bo na programu vendarle tisti pravi, jubilejni 25. Ljubljanski maraton, ali da zahtevajo vračilo prijavnine. Svojo odločitev naj sporočijo do 20. septembra 2020 po elektronski poštiPo tem datumu se bodo vse prijave, za katere ne bomo prejeli zahtevka za vračilo, prenesle v leto 2021.Število udeležencev je prilagojeno priporočilom NIJZ, da je mogoče organizirati prireditve, na katerih je največ 500 oseb, skupaj z organizatorji in seveda z upoštevanjem vseh zdravstvenih ukrepov. Ker je organizatorjev okoli 50, pri čemer so zelo racionalni, kakor je že pred časom za STA povedal Gojko Zalokar, je lahko tekačev torej le po 450, a za vsako disciplino.