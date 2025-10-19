Maraton je najhitreje pretekel Etiopijec Haftam Abadi Gebresilase s 2:06:52

Etiopijec Haftam Abadi Gebresilase in njegova rojakinja Tigist Gezahagn Menigstu sta zmagovalca 29. NLB Ljubljanskega maratona na 42 kilometrov. Od Slovencev je v moški konkurenci s sedmi mestom najvišje posegel Primož Kobe in ob tem postavil slovenski rekord proge na ljubljanskih maratonih.

Primož Kobe, najhitrejši med Slovenci. Foto Voranc Vogel

Gebresilase je s časom 2:06:52 slavil pred Kenijcem Collinsom Kipkuruijem Kipkorirjem (2:08:40), tretji je bil še en Etiopijec Kemal Husen Gebi (2:09:09).

Enaindvajsetletnik je letos aprila slavil na dunajskem maratonu, kjer je postal najmlajši zmagovalec, ta uspeh je ponovil tudi v Ljubljani, potem ko se je v zadnjih kilometrih otresel še zadnjega tekmeca.

Zmagovalec maratona (desno). FOTO: Voranc Vogel

Od slovenskih tekač je bil na sedmem mestu najuspešnejši Kobe, izkušeni 44-letni tekač pa je ob tem popravil svoj slovenski rekord ljubljanskega maratona za več kot minuto s časom 2:17:03. Lani je tekel 2:18:21.

Menigstu je v ženski konkurenci slavila s časom 2:22:46. Za dobro minuto je ugnala Kenijko Brillian Jepkorir Kipkoech, na tretjem mestu pa je za skoraj pet minut zaostala še ena Kenijka Janet Ruguru Gichumbi.

Lukan in Botolin na deset kilometrov

Slovenska atleta Vid Botolin in Klara Lukan sta na 29. NLB Ljubljanskem maratonu prepričljivo zmagala v teku na deset kilometrov in postavila nova rekorda proge. Botolin je zmagal s časom 29:44, Lukanova pa je v cilj pritekla v 30:54.

V moški konkurenci sta drugo in tretje mesto zasedla Thibault De Rijdt (30:10) in Marko Bogataj (30:52), v ženski pa Liza Šajn (31:56) in Maruša Mišmaš Zrimšek (34:05). Oba slovenska tekača sta slavila že tretje leto zapored.

FOTO: Dejan Javornik

Botolin je lanski rekord izboljšal za deset sekund in dejal, da je bil glavni cilj državni rekord, a da so pogoji z mrzlim vremenom in kratko pomočjo »zajčka« vseeno prinesli odličen rezultat. Lukanova pa je lanski čas izboljšala za skoraj minuto in le za pol minute zaostala za slovenskim rekordom (30:26). Tekmo je opisala kot »test forme« pred prihajajočim polmaratonom in poudarila, da ji je veliko pomenila podpora navijačev ob progi.

Ljubljanski maraton. FOTO: Dejan Javornik

Kokalj z rekordom proge v Ljubljani zmagal na 21 kilometrov

Slovenec Jan Kokalj in Avstrijka Barbara Bischof sta zmagovalca polmaratona na 21 kilometrov. Kokalj je zmagal s časom 1:02:59 in s tem za dobro minuto popravil rekord proge na ljubljanskih maratonih. Blizu je bil tudi državnega rekorda.

Kokalj je za minuto in devet sekund izboljšal rekord trase Madžara Leventeja Szemereija (1:04:08) iz leta 2022. Tokrat je za več kot dve minuti ugnal lanskega zmagovalca Jakoba Medveda (1:05:17), tretji je bil Timotej Bečan (1:08:10).

FOTO: Voranc Vogel

Kokalj v preteklosti že zmagoval na ljubljanskem maratonu, med letoma 2017 in 2019 je bil trikrat zaporedoma najhitrejši na 10-kilometrski preizkušnji. Na svojem prvem polmaratonu pa je že vpisal tudi prvo zmago.

FOTO: Voranc Vogel

Deset sekund za državnim rekordom

Postal je prvi, ki je imel v Ljubljani na 20. kilometru polmaratona čas pod eno uro, kazalo mu je dobro tudi za državni rekord, a je na koncu za tem zaostal za deset sekund. Slovenski rekord v polmaratonu ima sicer v lasti njegov trener Roman Kejžar, ki je leta 2000 v Ferrari tekel 1:02:49.

V ženski konkurenci je bila najhitrejša Bischof (1:20:04), ki je zmagala pred Madžarko Fruzsino Bakonyi. Na tretjem mestu je končala najboljša Slovenka Dora Suljanović (1:21:27). Tekačice se niso približale rekordu Helene Javornik, ki je leta 2002 na ulicah prestolnice tekla 1:11:45.