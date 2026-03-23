Ljubljanski mestni svetniki potrdili plačljivo parkiranje v soseskah

Ljubljanski mestni svetniki so danes sprejeli spremembe odloka, po katerih bo v stanovanjskih soseskah uvedeno plačljivo parkiranje na javnih površinah z dovolilnicami za stanovalce. Opozicijski svetniki so obravnavi nasprotovali, sploh pred za 20. maj napovedanim zborom občanov v Štepanjskem naselju, kjer je sodišče takšen režim začasno ustavilo.

Spremenjeni odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra ponoči.

Dovolilnica za prvi avto 60, za drugi 120 in za tretji 240 evrov

Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico. Praviloma bo izdana ena na stanovanje, veljala bo 365 dni od začetka veljavnosti, stala pa bo 60 evrov. Če je v soseski dovolj parkirnih mest, se bo lahko na stanovanje izdala tudi druga in tretja dovolilnica, ki bosta stali 120 in 240 evrov.

Občina je po uvedbi prometnega režima v Štepanjskem naselju – kjer je sicer Iniciativa Štepanjsko naselje tovrstne spremembe uspela s tožbo začasno zaustaviti – ugotovila, da gre za specifična območja, ki zahtevajo posebno obravnavo.

Obravnavi predloga sprememb odloka po hitrem postopku, in to v času pred zborom občanov v Štepanjskem naselju, ki je predviden za 20. maj, so nasprotovali svetniki iz Vesne, Levice, NSi in svetniškega kluba samostojnih svetnikov, prav tako so bili proti predlaganim spremembam.

»Gre za izigravanje volje občanov«

»Spet se uvajajo samo ukrepi represije, ne omogoča pa se alternativ (...) Nič se ne naredi, da bi se prometna situacija izboljšala,« je dejala(Levica).(Piratska stranka) je menil, da je nespoštljivo, da predlog sploh obravnavajo. »Zakaj imamo zbor občanov v statutu občine, če ga ne spoštujemo. Gre za izigravanje volje občanov,« je dejal.

Aleš Primc (samostojni svetniki) je bil oster, da občina nad prebivalci v Štepanjskem naselju »zganja teror«. Poudaril je, da so v spremenjenem odloku določila, ki neposredno nasprotujejo tistemu, kar predlagajo stanovalci, in menil, da bi morali rešitve poiskati skupaj z njimi. Tako kot Katja Damij (Demokrati) v svetniški pobudi je pozval, naj se stanovalcem, ki so bili oglobljeni med uveljavitvijo režima in začasno odločitvijo sodišča, vrne plačane globe.

Vodja službe za lokalno samoupravo na občini Jera Krubelnik je v odgovoru Damijevi med drugim dejala, da je občina na podlagi večletnih opozarjanj občanov na nepravilno parkiranje v naselju zbrala predloge za najboljše rešitve, veliko prebivalcev pa da jih po zadržanju izvajanja režima poziva, naj z ukrepi nadaljujejo.

Zvišali globe za s 40 na 100 evrov

Dodala je, da se je ravno v delu Štepanjskega naselja izkazalo, da dodelitev parkirišč v last stanovalcem ni nujno dobra rešitev, vsekakor pa da ne rešuje problematike s pomanjkanjem parkirnih mest. Poziv k prenehanju izrekanja kazni in k vračilu glob nima zakonske podlage, prav tako ni podlage za sprejetje predlogov skupščine stanovalcev v naselju, je zatrdila.

Spremembe odloka o urejanju prometa prinašajo tudi enotno ceno za nočno parkiranje v vseh conah v višini dva evra. Po novem bodo lahko vozila na prostorih za polnjenje električnih vozil stala samo za čas polnjenja. Poleg tega parkiranje vozil na električni pogon, ki se oddajajo v sistemu souporabe, na parkiriščih za osebne avtomobile in v parkirnih hišah ne bo več brezplačno.

Svetniki so so poleg tega danes med drugim zvišali globe za neupoštevanje pravil glede nakupa oz. validacije vozovnic v mestnem potniškem prometu s 40 na 100 evrov. Z zvišanjem globe in s prav tako danes potrjeno spremembo, da bodo lahko veljavnost vozovnic preverjali tudi kontrolorji brez uniform, naj bi izboljšali disciplino pri nakupih in potrjevanju vozovnic. Ob tem bo uvedena t. i. civilna sankcija v višini desetkratnika cene enkratne vožnje, trenutno torej 15 evrov, s plačilom katere se bo lahko kršitelj izognil globi.

Več prostorskih aktov

Več opozicijskih svetnikov je izrazilo nasprotovanje predlaganim spremembam, med drugim, ker da bi se bilo treba osredotočiti na izboljšanje kakovosti mestnega prometa, ne na kaznovanje, saj da to ne bo prispevalo k večji uporabi javnega prevoza.

Mestni svet je sprejel tudi sklep o postavitvi objektov začasne glavne avtobusne postaje, ki bo med deli na območju glavne železniške postaje in do zgraditve nove avtobusne postaje ob Vilharjevi cesti predvidoma junija urejena na mestu sedanjega parkirišča ob Masarykovi cesti. Predvideno je, da bo objekt postavljen za tri leta.

Mestni svet je sprejel tudi več prostorskih aktov, med drugim odlok o podrobnem občinskem prostorskem načrtu za območje Baragovega semenišča in Gospodarskega razstavišča. Tam bosta poleg obnove in dozidave zaščitenega objekta Baragovega semenišča, ki je delo Jožeta Plečnika, mogoča še širitev Gospodarskega razstavišča ter projekt slovaške družbe Corwin in češkega partnerja Hartenberg, ki za poslovno stavbo Slovenijales načrtujeta poslovno-stanovanjski kompleks.