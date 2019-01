Ljubljanski policisti preventivno ukrepali zaradi domnevne grožnje z napadom na pravoslavno cerkev

Nizozemski varnostni organi so policijo obvestili o grožnjah z domnevnim napadom na pravoslavno cerkev v Ljubljani, kjer verniki praznujejo badnji dan. Takoj so začeli aktivnosti za preprečitev morebitnega napada. Kasneje so dobili dodatne informacije, da se nevarnost ne nanaša konkretno na Ljubljano, so sporočili s PU Ljubljana.



Nizozemski varnostni organi so slovenske policiste danes v nočnem času obvestili o grožnji z domnevnim napadom na pravoslavno cerkev v Ljubljani. Pravoslavni verniki danes praznujejo tako imenovani badnji dan, ob koncu katerega bodo pričakali božič. Pozno popoldne so se tako zbrali tudi v pravoslavni cerkvi v Ljubljani, od koder so domov tradicionalno odnesli badnjake in jih zažgali, opolnoči pa se bodo v cerkvi udeležili praznične maše.



Kot so za STA potrdili poročanje Televizije Slovenija, so policisti po obvestilu nizozemskih varnostnih organov začeli zbirati obvestila, izvajati aktivnosti za preverjanje resnosti in pristnosti grožnje ter za preprečitev morebitnega napada med mašo. Opravili so tudi razgovor s starešino cerkve. Predstavili so samozaščitno ravnanje, ukrepe policije in načrtovane aktivnosti.



V nadaljevanju dneva so pridobili dodatne informacije, ki so zmanjšale stopnjo nevarnosti oziroma resnost grožnje. Po dodatnem preverjanju prek nizozemskih varnostnih organov so ugotovili, da se grožnje ne nanašajo konkretno na Ljubljano. Policisti so temu prilagodili svoje aktivnosti.



Hkrati so vse obiskovalce verskega obreda pozvali, naj se vzdržijo uporabe pirotehničnih izdelkov in s tem omogočijo miren potek obreda ter tudi nemoteno izvajanje aktivnosti policistov, so zapisali v sporočilu.