Ljubljansko barje v preobrazbi

Na Ljubljanskem barju bodo v okviru 8,8 milijona evrov vrednega projekta na več kot 200 hektarih zemljišč izvajali ukrepe za ohranjanje ogroženih vrst in obnovo habitatov, ki jih ogrožajo intenzivno kmetijstvo, človekovi posegi in invazivne tujerodne vrste. Med drugim so že začeli obnovo ribnikov v dolini Drage pri Igu.

Projekt Živoljub je namenjen obnovi in izboljšanju stanja ogroženih živalskih vrst ter njihovih življenjskih okolij. Kot je na današnji novinarski konferenci v Centru Ig pojasnila vodja projekta Petra Hladnik iz Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, so tamkajšnji habitati vse bolj izpostavljeni intenzivnemu kmetijstvu, človekovim posegom in širjenju invazivnih tujerodnih vrst.

Tilen Basle, direktor Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je opozoril predvsem na izrazito upadanje populacij travniških ptic, kot so repaljščica, kosec in veliki skovik, ki jih ogrožajo predvsem spremembe v kmetijski krajini.

V prvem letu projekta so zaključili odkup 109 novih hektarjev zemljišč, na katerih bodo izvajali ukrepe za izboljšanje stanja številnih živalskih vrst in habitatnih tipov. Na dodatnih 118 hektarih pa bodo nadaljevali naravovarstveno upravljanje.

Prve rezultate so projektni partnerji že dosegli. Za velikega skovika so namestili 55 gnezdilnic, pri čemer so v osmih zabeležili uspešno gnezditev. Uspešni so bili tudi pri vzreji ogroženega metulja barjanskega okarčka, saj so v gojilnici vzgojili in nato v naravo izpustili 436 osebkov.

Projekt za upravljanje ogroženih vrst

Na območju Strajanovega brega so poleg tega označili 31 gnezd gosenic travniškega postavneža, pri obnovi travnikov pa preizkušajo zbiranje in ponovno setev semen značilnih travniških rastlin.

Ena večjih naložb projekta je tudi obnova ribnikov v dolini Drage pri Igu, kjer so se dela ravno začela. Na območju je 12 ribnikov, projektna dokumentacija pa je pripravljena za obnovo desetih. Koliko jih bodo dejansko obnovili, bo odvisno od razpoložljivih sredstev, so poudarili partnerji projekta. Dela bodo med drugim obsegala ureditev dotrajanih vodnih objektov, nasipov in položnejših brežin, s čimer bodo izboljšali življenjske razmere za dvoživke in druge vodne organizme.

Kot je izpostavila Maja Zupančič, predstavnica občine Ig, se v okviru projekta veselijo tudi obnove obstoječe učne poti, ki obiskovalcem omogoča spoznavanje naravnih posebnosti doline Drage.

Projekt Živoljub poteka do avgusta 2029, sofinancirata pa ga Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in država. Lilijana Madjar, direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, je pojasnila, da pridobljena sredstva omogočajo izvedbo celovitih in dolgoročnih ukrepov, ki bi jih posamezne občine ali organizacije težko izvedle same.

Resnega upravljanja ogroženih vrst si brez projektov ne znamo predstavljati. FOTO: Maša Močnik

Pomen projektnega financiranja za ohranjanje ogroženih vrst je poudaril tudi Janez Kastelic, direktor Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje. »Resnega upravljanja ogroženih vrst si brez projektov ne znamo predstavljati,« je dejal.