FOTO:»Ljudi je treba spomniti na njihove obljube«

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Odzivi na shod

Tako v politiki kot v civilni družbi je shod tudi danes naletel na številne odzive. V Levici so pritrdili organizatorjem shoda, da sta SMC in DeSUS pred volitvami nedvoumno obljubili, da ne bosta vstopili v koalicijo pod vodstvom predsednika SDS Janeza Janše. Kot so sporočili iz Levice, je shod »zadnji poziv strankama sredine, naj ne prelomita svojih obljub v imenu oportunizma in strahu za stolčke«.



Po mnenju generalnega sekretarja SAB Jerneja Pavliča so protesti, še preden se je vlada sploh oblikovala, »zelo nekorektni«. Vsaka vlada, ne glede na to, ali je leva ali desna, si zasluži prvih 100 dni miru, da začne delati, je opozoril na novinarski konferenci.



Predsednik SD Dejan Židan pa je v izjavi za medije pojasnil, da SD ni med organizatorji, in izrazil pričakovanje, da nihče ne bo grozil ne protestnikom in ne poslancem. Na družbenih omrežjih je namreč polemiko sprožila grožnja enega od tviterašev uperjena proti protestnikom, ki jo je retvital poslanec SDS Zvonko Černač, ki se ga omenja kot kandidata za novega ministra. Govorci na shodu sicer danes pozivajo zbrane, naj ne nasedajo provokacijam.



Pred protestom se je oglasilo tudi Društvo Alternativna akademija in v sporočilu pozvalo poslance SMC in DeSUS, naj znova razmislijo, ali so pripravljeni prevzeti osebno in politično odgovornost s tem, ko prihodnost Slovenije predajajo v roke politiki, »ki še pred izvolitvijo niti malo ne skriva svojega resničnega obraza in se odkrito spogleduje s totalitarnostjo«.



Ob shodu so se oglasili tudi predstavniki znanstvenega in akademskega življenja, ki so nedavno v javnem pismu izrazili zaskrbljenost zaradi političnih dogovorov o koaliciji pod vodstvom SDS. Prvopodpisani pod pismom, sociolog in politolog Rudi Rizman je sporočil, da se je število podpisnikov povečalo s 75 na 147. »Vsi skupaj pa delimo prepričanje o upravičenosti naših skrbi,« je zapisal.



Janša, ki bo, kot kaže, vodil novo vlado, pa se je na Twitterju na proteste odzval s fotografijo izrazov protesta proti njegovi politiki izpred let na programskem svetu Radiotelevizije Slovenija in napis »smrt janšizmu« pospremil z besedami, da"gre v tem primeru seveda za izraz ljubezni"do plačnikov rtv-prispevka. V uradnem listu je sicer ravno danes objavljen poziv h kandidaturam za osem novih programskih svetnikov.

»Stranka SDS je vsa leta Sloveniji to, kar je lubadar smreki«, »DeSUS in SMC, prevarali sta svoje volivce z vstopom v nedostojno partnerstvo«, »Mahniča v pehoto« ali »Smrt janšizmu, svoboda narodu« so besede, ki nagovarjajo na transparentih udeležencev shoda z naslovom Brez strahu: Shod proti koaliciji sovraštva.Pripravlja ga koalicija posameznikov, nevladnih organizacij, podjetji in drugih akterjev, nanj je v zadnjih dneh pozivala preko Facebooka, namen pa so objasnili takole: poslance SMC in DeSUS bodo pozvali, naj premislijo o svoji odločitvi glede vstopa v koalicijo z SDS. Protestniki so se sprehodili od sedeža SMC do sedeža DeSUS, transparente so nosili na Trgu republike, v bližini Državnega zbora.Udeleženci shoda politikom sporočajo, da se jim zdi ravnanje stranke SDS popolnoma nesprejemljivo, a tudi, da ne sprejemajo tega, da nekateri poslanci ne držijo besede, je za STA pojasnil, eden izmed organizatorjev shoda.Trenutno je na shodu nekaj sto protestnikov, ki so se na transparentih in letakih zavzeli za po njihovem mnenju dostojno in legitimno slovensko vlado in ugotavljali, da so »levo«-sredinske stranke zamenjale sklepanje kompromisov z desnico za »direktno kolaboracijo«. V pismu poslancem, ki so ga prebrali, pa tem sporočajo, da so jih izvolili, da bi delali dobro za Slovenijo in da je od njih »odvisno, ali bomo dobili vlado, ki tvori Orbanovo zavezništvo, od katerega se distancira vsa Evropa«.»Glas za novo koalicijo je glas za izredna stanja,« še menijo. V govorih so tako poslancem dali »zadnjo priložnost«, da prihodnji teden na glasovanju o mandatarju Janezu Janši glasujejo, kot so obljubili.Na družbenih omrežjih so ob sestavljanju nove koalicije opozarjali tudi na obljube in zapise strank ter poslancev. Med drugim so zbrali tvite, ki so jih objavili poslanci SMC in DeSUS. V njih pa predvsem kritizirajo delovanje SDS. Objavljeni so na strani dogodka in na profilu inštituta Danes je nov dan.»Ljudi je treba spomniti, kdo so ti poslanci in poslanke ter na njihove obljube in obljube strank, ki so jih javno predstavljali na televiziji, spletu ali v tiskanih medijih. To je ključen del našega sporočila. Dali so obljubo, na podlagi katere so ljudje oddali svoj glas. In zdaj bodo to obljubo požrli,« je poudaril.Protestniki se bodo danes popoldne sprehodili od sedeža SMC do sedeža DeSUS. Okoli tisoč oseb je na družbenem omrežju Facebook potrdilo udeležbo.