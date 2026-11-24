»Do mnogih bolezni ima skupnost odprt odnos, a tega ne moremo trditi za demenco,« je opozoril zdravnik dr. Božidar Voljč, član upravnega odbora združenja Spominčica-Alzheimer Slovenija, na zaključni konferenci Demenci prijazna lokalna okolja. Kot je dejal, demenco v skupnostih zaradi osebnostnega upadanja še vedno spremlja stigma: »Ne ravno sramota, a nekaj, o čemer prizadete družine nerade govorijo, skupnost pa to sprejema, s čimer se vzdržuje tudi stigma«.

Združenje Spominčica bo prihodnje leto obeležilo 30. obletnico delovanja, ki je v mnogočem posebnost. V družbi razbijajo stereotipe o demenci, zagotavljajo strokovno in učinkovito pomoč osebam z demenco, še posebej pa njihovim svojcem ter skrbnikom.

Do mnogih bolezni ima skupnost odprt odnos, a tega ne moremo trditi za demenco. dr. Božidar Voljč

Posebnost so tudi v evropskem merilu, saj so edini, ki nekajkrat na leto izdajo revijo Spominčica. Pri Alzheimer Evropa so jih izpostavili zaradi izvirnosti z Demenci prijaznimi točkami, ki jih je v Sloveniji že več kot 500. Z njimi ustvarjajo varno, razumevajoče in vključujoče okolje za osebe z demenco, njihove svojce ter širšo lokalno skupnost. »Prva demenci prijazna točka je bila vzpostavljena pri varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer in prihodnje leto bo od tega minilo deset let,« pravi Štefanija L. Zlobec, predsednica združenja Spominčica.

»Prva demenci prijazna točka je bila vzpostavljena pri varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer in prihodnje leto bo od tega minilo deset let,« pravi Štefanija L. Zlobec. Foto Simona Fajfar

S projektom Demenci prijazno okolje pa nadgrajujejo demenci prijazne točke. »Namen in cilj demenci prijaznih lokalnih skupnosti je, da se z aktiviranjem ključnih lokalnih oziroma občinskih deležnikov stigma zmanjšuje in odpravlja,« pravi Božidar Voljč. Na občinski ravni župan – sodelovanje županov je pri tem izjemno pomembno, pravi Voljč – ustanovi odbor demenci prijazne skupnosti, v katerega se vključi predstavnike zdravstva, sociale, upokojencev, tudi Cerkve ali katere druge organizacije. Odbor izpelje program – predavanja, usposabljanja in druge aktivnosti – z vsebino, ki je pomembna za skupnost.

Več centrov za ljudi z demenco

»Poleg osnovnega namena, da se ustvarja odprt odnos do demence, je cilj vsakega odbora, da se v občini organizira center aktivnosti starejših, v katere se lahko vključijo tudi osebe z demenco,« je povedal Božidar Voljč. Sedaj v dnevnih centrih za starejše nimajo dovolj zaposlenih, da bi lahko sprejemali tudi osebe z demenco, ki že potrebujejo pomoč. V Sloveniji je le en dnevni center, kamor lahko svojci pripeljejo osebo z demenco, deluje v Šiški pod okriljem združenja Spominčica. »V tem centru je videti, kako so ljudje z demenco zadovoljni in veseli, da se lahko družijo in ukvarjajo s skupnimi dejavnostmi. Svojci običajno zaradi obveznosti in obremenjenosti nimajo časa, da bi lahko z dementnim svojecem peli, risali ali telovadili,« je povedala Štefanija L. Zlobec.

Nataša Slavič iz občine Razkrižje pravi: »Smo tako majhna skupnost, da moramo poskrbeti drug za drugega.« Foto Simona Fajfar

Odbore, kjer želijo lokalna okolja spremeniti v demenci prijazna, imajo sedaj v občinah Kočevje, Ribnica, Vipava, Postojna in Razkrižje. »Iščemo denar za gradnjo dnevnega centra,« je povedala Nataša Slavič iz občine Razkrižje, kjer imajo 1230 prebivalcev in štiri demenci prijazne točke: »Smo tako majhna skupnost, da moramo poskrbeti drug za drugega.«

Sloveniji le en dnevni center, kamor lahko svojci pripeljejo osebo z demenco.

V Vipavi, kjer že dve leti in pol delujejo po programu Vipava je zdrava, s katerim želijo dvigniti zdravstveno pismenost, se načrtno ukvarjajo tudi z demenco, je povedala Natali Nardin: »Ideja je, da bi v enajstih krajevnih skupnostih občine Vipava odprli dnevne centre v zapuščenih župniščih. Bo pa izziv angažirati prostovoljce, da bodo pri tem sodelovali.«

V dnevnih centrih za starejše je premalo kadra, da bi lahko sprejemali ljudi z demenco. Foto Uroš Hočevar

Na konferenci so opozorili tudi na četrto izdajo priročnika Živeti z demenco doma s podnaslovom Vodnik o demenci za svojce, v katerem so strokovnjaki združenja Spominčica strnili najbolj osnovne in uporabne informacije za svojce ter druge bližnje osebe z demenco oziroma za vse, ki se želijo s to boleznijo spoznati. Prvič pa so javnosti predstavili popolnoma nov priročnik, Vaje za spomin, ki je namenjen sistematičnemu spodbujanju miselne aktivnosti, pozornosti in ohranjanju ter krepitvi kognitivnih sposobnosti. Oba priročnika je mogoče dobiti brezplačno v združenju Spominčica.