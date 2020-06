Ljudi zanima, ali so preboleli covid

Ljubljana – V podjetju Adria Lab si je v zadnjem mesecu približno 30 ljudi na dan želelo pridobiti informacijo, ali so že preboleli covid-19. Okoli 2,5 odstotka testiranih je bilo pozitivnih, strokovnjaki pa opozarjajo, da tovrstno testiranje nima velike vrednosti, saj ne odgovori na vprašanje, ali so ljudje, ki so covid-19 že imeli, nanj tudi imuni.Serološki testi, s katerimi v krvi iščejo prisotnost protiteles na covid, se uporabljajo v nacionalnih raziskavah po različnih državah. Z njimi ocenjujejo, koliko ljudi je že prišlo v stik z novo boleznijo, in na podlagi tega določajo nadaljnje zaščitne ukrepe.Tudi v ljubljanskem ...