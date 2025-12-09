  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Ljudje hodijo po gradbišču, znake pa mečejo v jezero, je zgrožen župan

    Ljudje ne upoštevajo predpisov med gradnjo komunalne infrastrukture na Bledu. Ob semaforju in zapori morajo stati občinski redarji.
    »Težko razumem, da vozniki vozijo skozi rdečo luč, da pešci preskakujejo in trgajo ograje, hodijo po gradbišču ter prometne znake o prepovedi prehoda mečejo kar v jezero,« je poudaril blejski župan Anton Mežan. Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    »Težko razumem, da vozniki vozijo skozi rdečo luč, da pešci preskakujejo in trgajo ograje, hodijo po gradbišču ter prometne znake o prepovedi prehoda mečejo kar v jezero,« je poudaril blejski župan Anton Mežan. Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik
    STA
    9. 12. 2025 | 10:34
    9. 12. 2025 | 10:51
    3:23
    A+A-

    Gradnja komunalne infrastrukture na glavni cesti mimo Blejskega jezera teče po terminskem planu. Vreme je gradbenim delom naklonjeno, težave pa povzročajo vozniki in pešci, saj nekateri ne upoštevajo prometne signalizacije. Pred prihajajočimi prazniki bodo dela začasno prekinili in jih nadaljevali ter predvidoma tudi končali v januarju.

    Občina Bled je septembra na glavni cesti na odseku od Oštarije Peglez'n mimo Grand hotela Toplice do konzolnega pločnika na Mlinem začela prenovo fekalnega tlačnega voda in vodovodnega omrežja, Direkcija RS za infrastrukturo pa menjavo celotnega ustroja ceste, robnikov in asfalta.

    Gradnja komunalne infrastrukture na Bledu teče po terminskem planu. Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist
    Gradnja komunalne infrastrukture na Bledu teče po terminskem planu. Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist

    Kot je povedal blejski župan Anton Mežan, dela potekajo dobro, v skladu s terminskim planom. Služi jim tudi vreme z ne preveč nizkimi temperaturami. Računajo, da bodo lahko delali najmanj do sredine decembra, nato čez praznike dela začasno prekinili in jih, če bodo vremenske razmere to še naprej omogočale, končali do konca januarja.

    V času gradnje promet po cesti teče izmenično enosmerno, urejena je semaforizirana prometna signalizacija, pešpot okoli Blejskega jezera pa je na območju gradbišča zaprta. Vendar marsikdo prometne ureditve ne upošteva. »Težko razumem, da vozniki vozijo skozi rdečo luč, da pešci preskakujejo in trgajo ograje, hodijo po gradbišču ter prometne znake o prepovedi prehoda mečejo kar v jezero. Kot družba smo precej na dnu, vsaj nekateri, če se jim to zdi normalno,« je poudaril župan.

    Razočaran je, da morajo ob semaforju in zapori stati občinski redarji, da voznike opozarjajo na rdečo luč, pešce pa na prepovedan prehod čez gradbišče. Včasih morajo koga tudi sankcionirati. Kot je poudaril župan Mežan, je prehod prepovedan, ker je res nevaren, saj je na delu mehanizacija. »Ljudje pa kar hodijo po gradbišču. Je pravi kaos in smrtno nevarno,« je opozoril.

    »Ljudje kar hodijo po gradbišču. Je pravi kaos in smrtno nevarno,« je opozoril župan Mežan. Slika je arhivska. FOTO: arhiv Zavoda za kulturo Bled
    »Ljudje kar hodijo po gradbišču. Je pravi kaos in smrtno nevarno,« je opozoril župan Mežan. Slika je arhivska. FOTO: arhiv Zavoda za kulturo Bled

    Na občini Bled so napovedali, da bo v skladu z napredovanjem gradbenih del zapora na pešpoti umaknjena za konec tedna pred božičnimi prazniki. Šestkilometrska sprehajalna pot okoli Blejskega jezera bo tako ponovno sklenjena, sprehajalci pa jo bodo lahko spet krožno prehodili.

    V letošnji Zimski pravljici obiskovalce Bleda čaka novost, saj se je grajsko kopališče spremenilo v Pravljični park Bled. Obiskovalce v parku, za katerega vstopnina znaša pet evrov, najprej pozdravijo svetlobne podobe pod vodno gladino, med potjo pa se vrstijo praznični motivi. Posebno mesto v parku imajo smreke, ki so jih okrasili vrtčevski otroci. Obiskovalci lahko tudi sami soustvarjajo podobo Pravljičnega parka, saj jih ob vstopu pričakuje smreka, na katero lahko obesijo svoj okrasek iz naravnih materialov.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Volivci namenili vladi manj enic in več trojk

    Referendumski poraz se ne odraža v oceni dela oblasti. Če bi bile volitve jutri, bi parlamentarni prag prestopilo osem strank.
    Barbara Hočevar 8. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Ponižno mi je žal, ker sem sodelovala v strupeni politiki

    Državnozborske volitve 2026 bodo potekale v duhu sodbe o Golobovi vladi in koaliciji.
    Janez Markeš 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Novo mesto

    Primer Gregor Kavčič: oglasil se je negovalni tim ortopedskega oddelka

    V primeru ortopeda Gregorja Kavčiča se je oglasil negovalni tim ortopedskega oddelka novomeške bolnišnice, pismo objavljamo v celoti.
    6. 12. 2025 | 18:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V ZDA Slovenija pošilja četrtega veleposlanika v petih letih

    Že tretji slovenski veleposlanik v ZDA zapored predčasno končuje svoj mandat.
    Uroš Esih 9. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: So vse naredili po protokolu? Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ali je vaša IT-infrastruktura pripravljena na digitalne izzive?

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Luka Gabrovšek

    Moja vizija je plačilni ekosistem s popolnoma nevidno tehnologijo

    Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v Mastercardu: Slovenija je eden najbolj naprednih trgov v jadranski regiji na področju digitalnih plačil.
    Miran Varga 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    BledprometAnton Mežangradbiščeprekrški

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Novinarji brez meja

    Izrael je ubil skoraj polovico v zadnjem letu umrlih novinarjev

    Vsaj 53 od 67 novinarjev, ubitih v preteklem letu, je žrtev vojne ali kriminalnih mrež.
    9. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Scenarij je napisal igralkin sin

    Kate Winslet je posnela film o življenju, družini in odhajanju. To je prvi film, ki ga je režirala.
    9. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Deloindom

    Miti o ogrevanju in prezračevanju: kaj v resnici drži? (VIDEO)

    Energetski strokovnjak v podkastu razblinja mite o ogrevanju, prezračevanju, zatesnitvi oken in plesni ter ponuja praktične rešitve za toplejši, varčnejši dom.
    Nina Štajner 9. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Bled

    Ljudje hodijo po gradbišču, znake pa mečejo v jezero, je zgrožen župan

    Ljudje ne upoštevajo predpisov med gradnjo komunalne infrastrukture na Bledu. Ob semaforju in zapori morajo stati občinski redarji.
    9. 12. 2025 | 10:34
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Pogodba do leta 2027

    Svetovni prvak in strelec 300 kariernih golov ostaja v ligi MLS

    V Ameriko se je po 25 letih pri Bayernu iz Münchna preselil po letošnjem klubskem svetovnem prvenstvu.
    9. 12. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Deloindom

    Miti o ogrevanju in prezračevanju: kaj v resnici drži? (VIDEO)

    Energetski strokovnjak v podkastu razblinja mite o ogrevanju, prezračevanju, zatesnitvi oken in plesni ter ponuja praktične rešitve za toplejši, varčnejši dom.
    Nina Štajner 9. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Bled

    Ljudje hodijo po gradbišču, znake pa mečejo v jezero, je zgrožen župan

    Ljudje ne upoštevajo predpisov med gradnjo komunalne infrastrukture na Bledu. Ob semaforju in zapori morajo stati občinski redarji.
    9. 12. 2025 | 10:34
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Pogodba do leta 2027

    Svetovni prvak in strelec 300 kariernih golov ostaja v ligi MLS

    V Ameriko se je po 25 letih pri Bayernu iz Münchna preselil po letošnjem klubskem svetovnem prvenstvu.
    9. 12. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DODATNA POKOJNINA

    Ali veste, koliko boste dejansko dobili ob upokojitvi?

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj se zgodi z mestom, ko vanj vstopi Wolt

    V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Babičini recepti dobijo sodoben zasuk – poglejte, kako enostavno

    Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

    V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    INVESTIRANJE

    Kateri izgovor je vaš?

    Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kdo stoji za slovenskim superračunalnikom?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

    Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    Bodite malo sebični: podarite si nekaj posebnega

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    TEHNOLOGIJA

    Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

    Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Praznična pojedina: kako pripraviti najbolj okusne predjedi?

    Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo