Ljudje hodijo po gradbišču, znake pa mečejo v jezero, je zgrožen župan

Gradnja komunalne infrastrukture na glavni cesti mimo Blejskega jezera teče po terminskem planu. Vreme je gradbenim delom naklonjeno, težave pa povzročajo vozniki in pešci, saj nekateri ne upoštevajo prometne signalizacije. Pred prihajajočimi prazniki bodo dela začasno prekinili in jih nadaljevali ter predvidoma tudi končali v januarju.

Občina Bled je septembra na glavni cesti na odseku od Oštarije Peglez'n mimo Grand hotela Toplice do konzolnega pločnika na Mlinem začela prenovo fekalnega tlačnega voda in vodovodnega omrežja, Direkcija RS za infrastrukturo pa menjavo celotnega ustroja ceste, robnikov in asfalta.

Gradnja komunalne infrastrukture na Bledu teče po terminskem planu. Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist

Kot je povedal blejski župan Anton Mežan, dela potekajo dobro, v skladu s terminskim planom. Služi jim tudi vreme z ne preveč nizkimi temperaturami. Računajo, da bodo lahko delali najmanj do sredine decembra, nato čez praznike dela začasno prekinili in jih, če bodo vremenske razmere to še naprej omogočale, končali do konca januarja.

V času gradnje promet po cesti teče izmenično enosmerno, urejena je semaforizirana prometna signalizacija, pešpot okoli Blejskega jezera pa je na območju gradbišča zaprta. Vendar marsikdo prometne ureditve ne upošteva. »Težko razumem, da vozniki vozijo skozi rdečo luč, da pešci preskakujejo in trgajo ograje, hodijo po gradbišču ter prometne znake o prepovedi prehoda mečejo kar v jezero. Kot družba smo precej na dnu, vsaj nekateri, če se jim to zdi normalno,« je poudaril župan.

Razočaran je, da morajo ob semaforju in zapori stati občinski redarji, da voznike opozarjajo na rdečo luč, pešce pa na prepovedan prehod čez gradbišče. Včasih morajo koga tudi sankcionirati. Kot je poudaril župan Mežan, je prehod prepovedan, ker je res nevaren, saj je na delu mehanizacija. »Ljudje pa kar hodijo po gradbišču. Je pravi kaos in smrtno nevarno,« je opozoril.

»Ljudje kar hodijo po gradbišču. Je pravi kaos in smrtno nevarno,« je opozoril župan Mežan. Slika je arhivska. FOTO: arhiv Zavoda za kulturo Bled

Na občini Bled so napovedali, da bo v skladu z napredovanjem gradbenih del zapora na pešpoti umaknjena za konec tedna pred božičnimi prazniki. Šestkilometrska sprehajalna pot okoli Blejskega jezera bo tako ponovno sklenjena, sprehajalci pa jo bodo lahko spet krožno prehodili.

V letošnji Zimski pravljici obiskovalce Bleda čaka novost, saj se je grajsko kopališče spremenilo v Pravljični park Bled. Obiskovalce v parku, za katerega vstopnina znaša pet evrov, najprej pozdravijo svetlobne podobe pod vodno gladino, med potjo pa se vrstijo praznični motivi. Posebno mesto v parku imajo smreke, ki so jih okrasili vrtčevski otroci. Obiskovalci lahko tudi sami soustvarjajo podobo Pravljičnega parka, saj jih ob vstopu pričakuje smreka, na katero lahko obesijo svoj okrasek iz naravnih materialov.