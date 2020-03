Ljudje naj ostanejo doma in nehajo ignorirati očitno kritično situacijo

Dežurne zobozdravstvene ambulante

Ambulante bodo v zdravstvenih domovih Ljubljana, Maribor, Celje, Koper, Novo mesto, Nova Gorica in pri Osnovnem zdravstvu Gorenjske. Ministrstvo za zdravje je na predlog Zdravniške zbornice določilo, kje bodo nujne dežurne zobozdravstvene ambulante (vstopne točke), ki se v tem trenutku še vzpostavljajo.

Včeraj, ko zobozdravnik Rene Male ni imel delovnega dne, so v njegovi ambulanti za odrasle sprejeli priporočene in dodatne ukrepe v zvezi s preprečevanjem širjenja novega koronavirusa.Vse paciente, naročene za danes, so poklicali in jih že po telefonu triažirali. Odgovoriti so morali na pet vprašanj, ki se nanašajo na možnost okužbe. Ali so zadnjih 14 dni imeli povišano temperaturo, ali so kašljali oziroma imeli težave z dihanjem, ali so bili v Italiji, ali so imeli kontakt s kom, ki je bil v Italiji, in ali so imeli kontakt s kom, ki je imel vročino ali je kašljal. Če je pacient na katerokoli vprašanje odgovoril pritrdilno, je dobil nov termin čez dva meseca.Vhodna vrata v čakalnico so bila zaprta. Pacienti, ki so prihajali, so morali pozvoniti in v čakalnici sta bila lahko največ dva pacienta, saj imamo čakalnico precej veliko in je med skrajnima sediščema pet metrov razdalje. Pacientom so ob vstopu izmerili temperaturo. Pri tem so povedali, da kadar merimo temperaturo človeku, ki pride od zunaj, z mraza, merjenje temperature ni uspešno, saj je ponavadi čelo precej ohlajeno. Pacient je bil zato izmerjen, preden je vstopil iz čakalnice v ambulanto. Seveda so se pred vstopom ponovila triažna vprašanja.Pacienti so načeloma cenili njihovo skrb, saj je tudi njim dajala določen občutek varnosti. Načeloma so torej delali z zdravimi pacienti. »Delo je potekalo od 8. do 14. ure in moram priznati, da je bilo psihološko precej naporno. Vsaj desetkrat težje je bilo delati kot običajno. Psihološko breme je zelo veliko in utrujenost, lahko rečem izčrpanost, toliko večja. Če je novi koronavirus nevaren za ostarele in kronične paciente, je lahko, kot smo videli na Kitajskem, lahko usoden tudi za pregorele in izčrpane zdravstvene delavce,« je v pismu svojim kolegom zapisal Rene Male Skrbi ga, kako bo na vstopnih ambulantah v ZD, kamor bodo prihajali suspektni in dokazano oboleli pacienti. Kljub vsej zaščiti bi bilo po njegovem treba omejiti čas, ki ga imajo ti pacienti na voljo za obisk ambulante na štiri ure v dopoldanskem in štiri ure v popoldanskem času. »Obvezno dva tima na dan. Obvezno dve zobni asistentki. Minimalno invazivno delo. Čim več zadev rešiti z medikamentacijo. Čim manj uporabljati turbino s sprejem, ki povzroča aerosol. Izpostavljenost je kljub zaščiti abnormalno visoka. Zaščitna maska PFF3 ali PFF2 namreč ne pokrije obraza v celoti, le usta in nos, deli lic pa ostanejo nepokriti. K obvezni opremi bi sodil vizir, ki zaščiti celoten obraz. Sam celo razmišljam o plinski maski. Natančno je treba določiti, na koliko časa zamenjati masko in drugo zaščito.«Velik problem vidi Male pri osebju: »ZD Maribor ima na razpolago 25 terapevtov. Zelo izpostavljeni bodo. V mestu nas je še 35 koncesionarjev, primestnih je 12 in par specialistov. V širši regiji, ki bi jo ZD pokrival, je še nekaj zobozdravnikov koncesionarjev ter ZD Ptuj, ZD Lenart in še kaj se najde. Prav bi bilo, da vsi pokrivamo vstopno ambulanto z izjemo terapevtov, starejših od 60 let. Kdo in kdaj, pa bi s podatki, ki jih ima ZZS, določili kar na zbornici. Predlagam eno štiriurno izmeno na posameznega zobozdravnika največ na teden. S svojo asistenco in eno asistentko iz ZD. Tisti in naslednji dan pa nobene svoje ambulante. Ne več kot šest pacientov na izmeno. V ambulanti je potrebna navzočnost varnostnika, ki prav tako potrebuje kompletno zaščito.«To, da bi vsak tim pred nastopom ambulante testirali za koronavirus, bi po mnenju zobozdravnika morala biti osnovna higiena. Misli, da bi to ZD Maribor lahko omogočil, financiral pa ZZZS.Koncesionarji v Mariboru so v dogovarjanju, da bodo okrepili nadomeščanje za 'zdrave' paciente na dva terapevta na levem in dva ne desnem bregu Drave do začetka junija. Vsak tim štiri ure na dan. »Lepo in prav bi bilo, da nam MZ iz rezerv omogoči vsaj zaščitne maske PFF3. Dve na tim na dan. Štirje timi na dan. Pet dni v tednu. To je 40 mask na teden, samo za koncesionarje. Ali nam to lahko omogočite?« sprašuje odgovorne Mali.Predlaga tudi, da vse otroške ambulante prekinejo preventivo in delajo le nujne storitve, da si smejo omejiti čas na štiri ure na dan. Vsaj dokler kriza ne mine. Otroci večinoma covid-19 prebolevajo subklinično. Tu bi bilo zelo priporočljivo, pravi, da ZZZS pride naproti s pripravljenostjo sofinancirati ambulante kljub primanjkljaju točk.»Vrag je šalo vzel, upam da kmalu razglasijo izredne razmere. Ljudje pa naj ostanejo doma in nehajo ignorirati očitno kritično situacijo.«