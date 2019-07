Kakšne smernice opažate?



Gre več slovenskih turistov v Turčijo in Egipt?



Kakšni so razlogi za spremembo? Res samo cena?

Mišo Mrvaljevič pravi, da je največje povpraševanje po Turčiji, sledita Egipt in Tunizija, vedno bolj tudi Španija in Grčija. FOTO: Blaž Račić



Jih v Egiptu in Turčiji ni strah terorizma?



Za kakšno državo zanimanje še posebej narašča med slovenskimi turisti?

Plaža Ciganka na otoku Rabu. FOTO: Matej Družnik



Kaj pričakujete avgusta?



Kaj pa medcelinska potovanja? Tajska, Bali, Sejšeli?

Združenje turističnih agencij Slovenije (ZTAS) s svojimi članicami pokriva 96 odstotkov slovenskega organiziranega turizma, sekretar ZTASpa je predstavil sveže dogajanje na turističnem trgu. Na Hrvaškem se ne dogaja nič posebnega, zato se čedalje več Slovencev odloča tudi za druge evropske in svetovne države.Glede na rezervacije že od marca spremljamo, kako je Hrvaška v krizi, a vsaj z vidika organiziranih potovanj iz Slovenije ni bistveno manj dopustnikov. Hrvaški hotelirji so začeli s cenovnimi akcijami, zato je slovenskih turistov približno enako kot prejšnja leta. Druga zgodba so zasebni ponudniki apartmajev in kampov, kjer imajo več težav.To se vidi že po večjem številu čarterskih letov in ponudb destinacij. Iz Slovenije je možen odhod na vse grške otoke, ki imajo letališče, kar nekaj je turških letališč, dve sta egiptovski, prav tako se odpirajo leti na Malto, v Španijo, Italijo in tudi v Albanijo. Slovenci so v zadnjih letih odkrili, da lahko za podobne cene kot na Hrvaškem letujejo še marsikje drugje.Ljudje se naveličajo hoditi vedno v isti kraj, hočejo spoznavati različno kulinarično ponudbo, kulturne dejavnosti, zgodovinske znamenitosti … Mladi hočejo v države z več zabave, starejši tja, kjer imajo dobra zdravilišča, vsi pa želimo odkrivati več kot samo svojo okolico. Slovenci smo obenem državljani Evropske unije, vedno več je možnosti letalskega prevoza, kar dopust v tujini samo še olajša.Svet je majhen, vsi se prosto gibljemo. Tudi hrvaški policisti so pred kratkim aretirali skupino potencialnih teroristov. Vsi živimo v globalni vasi, imamo pa Slovenci srečo, da tega ni pri nas.Zagotovo je to Turčija, sledita Egipt in Tunizija. Vedno več jih gre tudi v Španijo, pravi hit pa postaja Grčija. Še pred leti je bilo tam do dvajset odstotkov manj slovenskih turistov kot letos.Za Slovence je avgust počitniški v prvih treh tednih. Pričakujem, da bo trend enak kot junija in julija. Kljub temu se podaljšuje posezona, saj precej ljudi hodi na dopust do konca septembra, in ne več samo med šolskimi počitnicami.Zraven so še Maldivi, Kambodža, Vietnam, Karibi, križarjenja … Od tri do pet odstotkov na leto se povečuje število slovenskih potnikov za medcelinska potovanja.