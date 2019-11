LMŠ bi že kar danes, drugi še dvomijo

Ljubljana – Cilj LMŠ na današnjem odboru za zdravstvo je sprejetje njihovih dopolnil na predlog Levice, s katerimi bi izvedli prvi korak pri preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, a se med koalicijskimi partnerji po naših informacijah porajajo dvomi. Koalicijske stranke z zdravstvenim ministromna čelu bodo tako po včerajšnjem usklajevanju danes spet sedle za mizo.Tako med koalicijskimi partnerji kot znotraj ministrstva za zdravje prevladuje ideja, da bi bila bolj kot parcialne rešitve smiselna celostna prenova zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Tega bi minister lahko javnosti predstavil marca 2020. A v LMŠ, iz njihove kvote sicer prihaja minister, bi raje videli, da bi prvi korak storili čim prej, drugače bi se lahko preoblikovanje dopolnilnega zavarovanja zaradi pritiskov zalomilo, kot se je že zgodilo. Najprej bi uvedli le obvezni pavšalni znesek, ki bi se stekal na zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), nato še solidarnostno lestvico. Če bo LMŠ na usklajevanju pred odborom za zdravstvo vendarle uspelo prepričati koalicijske partnerje, lahko pri glasovanju računajo tudi na podporo SNS. Prvak SNSje povedal, da je to edini način, da se denar vzame iz rok zavarovalnic. Podpora Levice, ki si sicer želi ukinitve dopolnilnega zavarovanja, pa še ni prav gotova. Poslanec Leviceje včeraj dejal, da je v nasprotju z njimi koalicija predlagala zgolj preimenovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. »Da se ga nacionalizira in da se položnice ohranijo, le v malce drugačni obliki,« je ponazoril Kordiš.