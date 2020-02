FOTO:LMŠ je določila prvi pogoj SMC

Ljubljana – Pred torkovim nadaljevanjem pogovorov o morebitni sestavi nove vlade pod vodstvom Janeza Janše se bodo danes najprej nadaljevali pogovori med strankama LMŠ in SMC o skupnem nastopu na volitvah. V predlogu dogovora (dokončno naj bi ga oblikovali šele danes pred srečanjem), ki so ga pripravili v LMŠ, je bil po naših informacijah na prvem mestu zapisan pogoj, da se mora SMC zavezati, da tudi po volitvah ne bo oblikovala vlade s »skrajno desnico in SDS«. Šele nato so mogoči dogovori o skupni listi kandidatov (izhodišče za pogajanja je polovica kandidatov LMŠ, polovica pa SMC) ter usklajevanje programskega dela. ...