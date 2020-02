LMŠ poskuša tik pred zdajci razbiti SMC

Ali bo manever poskusa razbitja poslanske skupine SMC uspešen, se bo pokazalo danes, naprej pri posvetu vodij poslanskih skupin pri predsedniku republike Borutu Pahorju in nato dokončno zvečer, ko bodo organi strank predvidoma odločali, ali bi za mandatarja podprli Janeza Janšo in oblikovanje koalicije pod njegovim vodstvom.Po naših informacijah so v stranki LMŠ več kot pet poslancev SMC, vsakega izbranega posebej, povabili, naj se jim pridružijo, če ne morejo podpreti koalicije Janeza Janše. Izbranim poslancem so povedali, da od njih ne pričakujejo včlanitve v LMŠ, ampak naj kandidirajo na listi LMŠ. Od vsakega poslanca ...