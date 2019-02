LMŠ bo na evropskih volitvah nastopil samostojno

Šarec je danes večkrat poudaril, da odločitvi ni botrovala »prevzetost od anket«, temveč, da gre za skupek razlogov. FOTO: Leon Vidic/delo

Koalicijska partnerja sklonjenih glav

Prvak Desusa Karl Erjavec – stranka je bila v soboto sprejeta v Alde – je pred časom dejal, da če se povezovanje med LMŠ, SMC in SAB izjalovi, obstaja možnost, da na majskih volitvah s katero od njih nastopi njegova stranka.

»Prepričana sva, da smo v SMC in SAB sposobni sestaviti kakovostno listo in na evropskih volitvah doseči odličen rezultat,« je dejala Alenka Bratušek. FOTO: Leon Vidic/delo

Ideja trojčka prišla od evropskih liberalcev

Šarec: Ne želimo več Evrope, ampak boljšo Evropo. Če bodo volivci videli, da zmoremo, lahko računamo na dober rezultat. Nekateri pravijo, da bi s skupnim nastopom dosegli več, morda to drži, morda ne. Bili je mnogo pritiskov iz evropskega in tudi domačega dela skupine Alde.

Lljubljana – V največji koalicijski stranki LMŠ so se odločili, da bodo na prihajajočih volitvah v Evropski parlament nastopili samostojno, je po današnjem sestanku vodstev strank sporočil njen predsednik, premier. Svojo listo bodo predstavili v prihodnjih dneh, medtem ko bosta predsednika SMC in SAB,inorganom svojih strank predlagala, da oblikujejo skupno listo.Dolgo se je ugibalo, ali se bo stranka, na krilih javnomnenjske podpore , v boj podala brez partnerk. Šarec je danes večkrat poudaril, da odločitvi ni botrovala »prevzetost od anket«, temveč, da gre za skupek razlogov. Med drugim, da so suverena stranka, ki nikomur ni ničesar dolžna, ter da jim gre za spremembe in politiko, ki ji ne gre le za lasten interes. Kot je bilo slišati, želijo v evropsko predvolilno tekmo poslati nove obraze, ki bodo spreminjali tako Slovenijo kot tudi Evropo. Na izjavi za medije so bili prisotni poslanci in ministri iz vrst stranke.Današnji sestanek se je po Cerarjevih besedah zaključil že po 15 minutah. Prvak LMŠje Cerarju in Bratuškovi namreč pojasnil, da si njihova stranka želi na evropske volitve sama. »Pojasnila sva mu, da sva si želela, da bi šli skupaj, kajti verjameva, da je liberalna zgodba za Evropo pomembna,« je dejal Cerar.Hkrati je pojasnil, da sta se z Bratuškovo dogovorila, da organom njunih strank predlagata, da se povežejo, saj verjameta v to, da so lahko skupaj močnejši in bolj prepričljivi. Za Bratuškovo je bil sestanek, kot je dejala po poročanju Slovenske tiskovne agencije, manjše razočaranje, ker bi to, kar sta slišala na sestanku, lahko slišala tudi po telefonu.»Prepričana sva, da smo v SMC in SAB sposobni sestaviti kakovostno listo in na evropskih volitvah doseči odličen rezultat,« je dejala. Šarec pa je ocenil, da v politiki niso vedno vsi zadovoljni, zato ni razloga za razočaranje.Dogovor o morebitnem oblikovanju skupne kandidatne liste strank LMŠ, SMC in SAB, ki spadajo v politično skupino evropskih liberalcev (Alde), je bil v zraku že nekaj časa. Idejo, ki so jo prvi favorizirali prav v evropski družini, je načelno podpiral tudi Šarec, a v LMŠ niso skrivali zahteve, da bo nosilec liste kandidat njihove stranke. Po nekaterih informacijah naj bi zahtevali tudi prva tri mesta in možnost veta na druge kandidate. Medtem pa je Cerar že pred tedni odgovoril, da je pogoj SMC za oblikovanje skupne liste strank enakopravnost v pogajalskih izhodiščih.Volitve v Evropski parlament bodo sicer 26. maja, v skladu z razpisom, ki ga je danes podpisal predsednik republike Borut Pahor, pa začnejo volila opravila teči 25. februarja.