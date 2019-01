FOTO:LMŠ se je odlepila od partneric

Ljubljana – Na vprašanje, za katero stranko bi najverjetneje volili, če bi bile parlamentarne volitve jutri, je v januarskem barometru 16,2 odstotka vprašanih odgovorilo, da SDS, 13,9 odstotka pa bi obkrožilo LMŠ, kar je njen daleč najboljši rezultat od lanskih junijskih volitev. Še naprej se zvišuje tudi ocena dela vlade in državnega zbora.Največja opozicijska stranka, ki je že več kot pol leta na prvem mestu barometra, je tokrat, v primerjavi z decembrskim merjenjem, izgubila malo manj kot dve odstotni točki podpore, po poslancih najštevilnejši članici vlade pa je uspel največji skok ta mesec, za več kot pet odstotnih ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.