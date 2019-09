FOTO:LMŠ se je utrdila v vodstvu

barometer stranke september Foto Zx / Mx

Eden največkrat slišanih klišejev v zadnjih tednih, da se nam obeta »vroča politična jesen«, se v prvem Barometru po parlamentarnih in vladnih počitnicah še ne kaže. V zgornjem delu lestvice zaporedje prvih treh ostaja enako: LMŠ, SDS, SD, le da si SD zdaj podij deli z zunajkoalicijsko partnerico Levico.Na vprašanje, katero stranko bi najverjetneje volili, če bi bile parlamentarne volitve jutri, ki so ga anketarji Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana med 28. avgustom in 5. septembrom postavili 726 polnoletnim prebivalcem Slovenije, ki predstavljajo reprezentativni vzorec, jih je 18,9 odstotka odgovorilo, da LMŠ. To je dobri dve odstotni točki več kot avgusta, s čimer sta največji vladni stranki uspela največji skok med vsemi uvrščenimi na Barometer in rast tretji mesec zapored.Zgodba z enim najvplivnejših ljudi v LMŠBranetom Kraljem se je začela 28. avgusta, tako da lahko sklepamo, da jo rezultati že zajemajo in da ni vplivala na rating LMŠ.SDS ostaja druga, s 14,7-odstotno podporo, kar je pol odstotne točke več kot avgusta in prav tako pomeni navzgor obrnjeno krivuljo tretji mesec.Levici se od prejšnjega merjenja rezultat ni spremenil, izgubila je desetinko odstotne točke, a se je povzpela za dva položaja – ker je SD izgubila 0,8 odstotne točke, sta zdaj s 6,4 izenačeni na tretjem mestu, prehitela pa je NSi, ki bi jo tokrat obkrožilo poldrugo odstotno točko manj anketirancev kakor pred enim mesecem. Ali je to povezano z novodeklarirano sredinskostjo stranke, bo bolj jasno po naslednjih raziskavah javnega mnenja.Statistično značilno razliko v primerjavi s prejšnjim merjenjem pa je zaznati pri SMC, kjer se napoveduje menjava vodstva – podpora ji je padla za skoraj polovico, na 1,5 odstotka. Ni nezanemarljivo, da je skoraj petina vprašanih še neopredeljenih, več kot 11 odstotkov pa jih pravi, da ne bi volilo nobene stranke.Pri ocenjevanju dela politikov so bili anketirani tokrat bolj prizanesljivi kakor prejšnji mesec, ko so skoraj vsem padle ocene, vrh lestvice pa ostaja enak. Na čelu ostaja zasidran predsednik republike, pred premieromin evropsko poslanko iz SDvsi trije imajo višjo povprečno oceno kot avgusta. Četrtouvrščeni je še naprej predsednik NSi, za njim pa zdravstveni minister. Obema sta oceni za malenkost padli in oba sta bila zadnje tedne precej pod žarometi.Na šestem mestu je evropska poslanka iz SDSki je prehitela. Z največjo rastjo ocene se lahko pohvali odhajajoča evropska komisarkaki pa je uvrščena na devetem mestu, precej niže od položaja, ki ji ga je Barometer priljubljenosti meril večino njenega mandata.Na zadnjem mestu ostaja prvak Desusa, predsednika SMC in SDS,in, pa sta se spet zamenjala na predzadnjem mestu.