LMŠ z interpelacijo nad Pivčevo

LMŠ bo v ponedeljek v postopek DZ vložila interpelacijo kmetijske ministrice Aleksandre Pivec Očitki so kršenje zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije , sum zlorabe uradnega položaja ter nespoštovanje etičnih norm in prikrivanje dejstev, ki so v javnem interesu. Interpelacijo so poslali v sopodpis vsem poslanskim skupinam.Vodja poslanske skupine DeSUSje pričakoval interpelacijo ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandre Pivec, ki jo nameravajo vložiti v LMŠ. Kot je dodal za STA, je pričakovati, da bo glede na dosedanje razpoloženje v njihovi poslanski skupini tudi poslanci DeSUS interpelacijo podprli.V DeSUS se bodo dokončno sicer odločali na osnovi tega, kaj bo v interpelaciji zapisano. Imajo pa v poslanski skupini po njegovih besedah tako ali tako tudi »svoje razloge,« ki so jih v javnosti izpostavili že večkrat.V DeSUS je završalo sredi poletja zaradi očitkov glede plačil ob gostovanjih po Sloveniji, na katerih je Pivčeva prepletala službene zadeve z zasebnimi. Do tega so bili zelo kritični v poslanski skupini, ki je Pivčevo tudi pozvala k odstopu in predlagala glasovanje o nezaupnici predsednici.Pivčeva je po več tednih nesoglasij v stranki v začetku meseca odstopila, obenem pa napovedala, da bo na kongresu ponovno kandidirala za predsednico. Do kongresa stranko vodi