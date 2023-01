Lobist je lahko vsak, doktor davčnih utaj ni izjema

V nadaljevanju preberite:

Na Komisiji za preprečevanje korupcije, ki jo vodi Robert Šumi, morajo v register lobistov vpisati vse, ki ob zaprosilu za to izpolnjujejo pogoje. Davčni svetovalec z doktoratom iz davčnih utaj Rok Snežič je bil v register lobistov vpisan tako kot vsi drugi registrirani lobisti – ker je za to izpolnjeval pogoje.

Razprave o izzivih na številnih kompleksnih družbenih področjih v Sloveniji, kot je denimo zadnje čase aktualno zdravstvo, hitro zdrsnejo na raven kazanja s prstom na obstoječe ali bolj ali manj imaginarne interesne skupine ali »strice iz ozadja«, ki niti vlečejo predvsem tako, da je njim v korist. Da bi preprečili tovrstno delovanje, so zakonodajalci poskušali sicer legitimno in legalno področje lobiranja regulirati tako, da bi to potekalo pregledno in bi s tem preprečili zlorabe in podkupovanje kot nezaželene vzorce vedenja lobistov in lobirancev.