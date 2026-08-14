Lobnik obsodil homofobni napad na atleta in knjigarno

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik obsoja nedavno homofobno žaljenje slovenskega atleta Mitje Zubina in vnovični napad na knjigarno, znano po tem, da pomeni varen prostor tudi za LGBT osebe. Pri tem opozarja, da so javni izpadi proti ljudem zaradi njihove spolne usmerjenosti, spolnega izraza in spolne identitete pogosti in vse bolj napadalni.

Nižanje strpnosti do drugačnosti zaradi teh osebnih okoliščin so prav tako zaznale Zagovornikove ankete o diskriminaciji v Sloveniji, so zapisali pri Zagovorniku.

Mladi slovenski atletski reprezentant Zubin je po svojem prvem nastopu na evropskem prvenstvu v Birminghamu v Veliki Britaniji, ki poteka med 10. in 16. avgustom, na družbenih omrežjih opazil številne homofobne komentarje zaradi svoje domnevne spolne usmerjenosti. Odzvala se je tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je ostro obsodila dogajanje okoli 20-letnega atleta.

V knjigarni Mariborka v lasti založbe VigeVageKnjige so medtem v četrtek opazili, da je neznanec z rdečo barvo in napisom popackal pročelje tega poslovnega prostora na Koroški ulici v Mariboru. Na mariborski občini so dogodek ostro obsodili in poudarili, da so takšna dejanja nesprejemljiva.

»Kar tretjino istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi so že nadlegovali zaradi te njihove osebne okoliščine,« so pri Zagovorniku povzeli Lobnikove navedbe. Hkrati je Lobnik opomnil, da se na različnih prireditvah pogosto uničujejo mavrične zastave, udeleženci parad ponosa v Ljubljani in Mariboru pa so tarče napadov.

Zaradi homofobnega nadlegovanja se po njegovem opozorilu na Zagovornika obrača veliko ljudi. Poudarja, da »živimo v državi, v kateri so nadlegovanje, odrekanje pravic in napadi na ljudi zaradi katere od njihovih osebnih okoliščin prepovedani, kaznivi in sankcionirani«.

»Vsi imamo pravico, da smo varni pred diskriminacijo, in torej tudi dolžnost, da ne ravnamo diskriminatorno. Tudi če nisi odličen atlet ali uspešna knjigarna, nihče ne sme biti žrtev homofobije,« je opomnil.

»Namesto da se parlament in vlada ukvarjata z reguliranjem obešanja mavričnih zastav naj raje sprejmeta nacionalni strateški načrt za snovanje ukrepov varstva pred diskriminacijo LGBT oseb,« je predlagal. S tem bi po njegovem pojasnilu v nacionalni okvir prenesli strateške dokumente EU, kjer se dobro zavedajo, da je za vključujočo družbo nujno proaktivno odpravljanje predsodkov in sovražnosti.