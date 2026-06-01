    Slovenija

    Logar: Cilj je 100.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega

    Potrebujemo štiriodstotno gospodarsko rast in konstruktivni razvojni konflikt.
    Do leta 2040 moramo dodano vrednost na zaposlenega zvišati na 100.000 evrov, meni Anže Logar. Foto Jože Suhadolnik
    Maja Grgič
    1. 6. 2026 | 16:10
    5:45
    Parlamentarni odbor za gospodarstvo, delo in šport je zaslišanje kandidata za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar prekinil in ga nadaljeval pozno zvečer. Poslanci opozicije so namreč vztrajali, da morajo dobiti možnost za postavljanje vprašanj vsi prijavljeni člani odbora, pripravljenost na odgovarjanje v nadaljevanju pa je izrazil tudi Logar. Seja odbora je bila namreč omejena na zgolj tri ure.

    Še zadnji koraki pri oblikovanju 16. slovenske vlade

    »Konflikt ni nujno nekaj slabega, če je voden v pravo smer,« je na zaslišanju pred poslanci na odboru za gospodarstvo povedal kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar in dodal, da Slovenija potrebuje konstruktivni razvojni konflikt med gospodarstvom, zaposlenimi in znanostjo. »Do leta 2040 moramo dodano vrednost na zaposlenega zvišati na 100.000 evrov, če želimo ostati v ligi prvakov. Za to potrebujemo štiriodstotno gospodarsko rast na leto,« je dejal.

    Anže Logar

    Demokrati

    Rojen: 15. maja 1976

    Je diplomirani ekonomist z doktoratom fakultete za uporabne družbene študije.

    Je dolgoletni član SDS. V dveh vladah Janeza Janše je bil direktor urada za komuniciranje, v letih 2014 in 2018 je bil izvoljen za poslanca v DZ, leta 2018 je kandidiral za župana Ljubljane. V letih 2020–2022 je bil minister za zunanje zadeve, nato je kandidiral za predsednika republike.

    Oktobra leta 2024 je izstopil iz SDS, mesec pozneje je postal predsednik Demokratov.

    Logar je povedal, da bo ena njegovih prvih nalog po prihodu na ministrstvo, če bo dobil mandat, integracija štirih področij: gospodarstva, dela, športa in turizma. »Brez notranje integracije ne bo sinergijskih učinkov,« je dejal. Dodal je, da združitev gospodarskega področja z delom ni nevarnost, ampak konkurenčna prednost, saj združuje vse tri pole, ki so nujni za spremembe – delodajalce, delavce in državo. Predvideva ustanovitev dveh teles: sveta za gospodarski razvoj in platformo za socialni dialog, ki po njegovih napovedih tako ne bo potekal le znotraj ekonomsko-socialnega sveta.

    Razvojni preboj

    Logar je napovedal sprejetje zakonodaje, ki bo omogočila skupen razvojni preboj in dialog s tistimi, ki se tega preboja bojijo. »Ni vsaka sprememba slaba in je ni treba sprejeti na nož,« je dejal kandidat, ki meni, da je Slovenija dovolj velika, da izbere nekaj sektorjev z visoko dodano vrednostjo.

    Poslanska vprašanja kandidatu Anžetu Logarju so se začela z očitki opozicijskih poslancev o laži, saj da je pred volitvami obljubljal, da njegova stranka ne bo vstopila v koalicijo z Janezom Janšo. O športu je Logar dejal, da se je ta v mandatu njegovega predhodnika dodatno razvijal, napovedal pa je nadgradnjo davčnih spodbud za financiranje športa.

    Ne maščevanje, ampak zaščita

    Na očitke, da je nova koalicija sindikatom zaradi nasprotovanja interventnemu zakonu otežila pobiranje sindikalne članarine, je Logar odgovoril, da gre pri tem tudi za varovanje osebnih podatkov, saj da s pobiranjem članarine delodajalec ve, kdo je član sindikata. Pri načinu sprejemanja interventnega zakona mimo ekonomsko-socialnega sveta pa se je skliceval, da je bil to poslanski zakon, ne vladni, ter da na njegovem ministrstvu postopki ne bodo potekali mimo dialoga. Dodal je, da je interventni zakon reševal napake dosedanje vlade.

    Na vprašanje o dodatni razbremenitvi samostojnih podjetnikov pri prispevkih za pokojninsko blagajno je dejal, da je to enkratna možnost omejena na dve leti, a se je v razpravi izkazalo, da to ne drži.

    Glede turizma pa je povedal, da se je obisk lani povečal za sedem odstotkov, prav tako prihodki, kar po Logarjevih besedah kaže, da ni bilo veliko narejenega za doseganje dodatne vrednosti. Napovedal je spodbujanje turističnega obiska tudi v manj obiskanih krajih. »Turizem bo eno od razvojnih področij,« je zatrdil.

    Komentar Dela

    Čeprav naj bi Anže Logar po novem vodil ministrstvo, ki pokriva štiri področja – gospodarstvo, delo, šport in turizem –, je v svoji predstavitvi govoril predvsem o prvem, drugih področij se je dotaknil šele ob poslanskih vprašanjih. Splošni vtis je, da bodo tudi ti stebri usmerjeni predvsem v razvojni preboj gospodarstva. Potencialno navzkrižje interesov, ki bi jih lahko prinesla preselitev področja dela pod okrilje gospodarstva, je zavrnil, saj da to ni nevarnost, ampak prednost za povezovanje in socialni dialog. A kljub temu očitno pričakuje, da bodo načrtovani koalicijski ukrepi sprožili določeno nasprotovanje, zato je večkrat omenil, da konflikt ni nujno nekaj slabega in da Slovenija potrebuje konstruktivni razvojni konflikt. Po uporu koalicijskih poslancev proti avtoritarni časovni omejitvi zaslišanja brez pravne podlage Logar skoraj ni imel druge možnosti, kot da sam ponudi roko in na preostala vprašanja odgovori v nadaljevanju seje.

    Šport  |  Nogomet
    Slovenska reprezentanca

    Lepo se je vrniti v Stožice k domačim navijačem

    Na Brdu pri Kranju se je zbrala slovenska reprezentanca. Prihajajočih tekem s Ciprom in Hrvaško se veseli izkušeni Adam Gnezda Čerin.
    S prizorišča:Siniša Uroševič 1. 6. 2026 | 17:47
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Nad Apačami zametek tornada, ponekod znova toča

    Državo je znova prešel pas neviht, tudi močnejših.
    1. 6. 2026 | 17:36
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Francija

    Macron v projektu Izberite Francijo napovedal astronomske naložbe

    Naložbe na področju umetne inteligence in podatkovnih centrov naj bi znašale 93 milijard evrov in naj bi prinesle več kot 15.000 delovnih mest.
    1. 6. 2026 | 17:35
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Latinska Amerika

    Kolumbijski volivci pred črno-belo izbiro

    V drugem krogu predsedniških volitev se bosta pomerila jasno profilirana kandidata.
    1. 6. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Fotografije pištole

    Sedmošolec na mariborski šoli grozil vrstnikom

    Prijateljem je pošiljal sporočila, da bodo v ponedeljek vsi videli, kaj se bo zgodilo v dopoldanskih urah.
    1. 6. 2026 | 17:00
    Preberite več
