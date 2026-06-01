Logar: Cilj je 100.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega

Parlamentarni odbor za gospodarstvo, delo in šport je zaslišanje kandidata za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar prekinil in ga nadaljeval pozno zvečer. Poslanci opozicije so namreč vztrajali, da morajo dobiti možnost za postavljanje vprašanj vsi prijavljeni člani odbora, pripravljenost na odgovarjanje v nadaljevanju pa je izrazil tudi Logar. Seja odbora je bila namreč omejena na zgolj tri ure.

»Konflikt ni nujno nekaj slabega, če je voden v pravo smer,« je na zaslišanju pred poslanci na odboru za gospodarstvo povedal kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar in dodal, da Slovenija potrebuje konstruktivni razvojni konflikt med gospodarstvom, zaposlenimi in znanostjo. »Do leta 2040 moramo dodano vrednost na zaposlenega zvišati na 100.000 evrov, če želimo ostati v ligi prvakov. Za to potrebujemo štiriodstotno gospodarsko rast na leto,« je dejal.

Anže Logar Demokrati Rojen: 15. maja 1976 Je diplomirani ekonomist z doktoratom fakultete za uporabne družbene študije. Je dolgoletni član SDS. V dveh vladah Janeza Janše je bil direktor urada za komuniciranje, v letih 2014 in 2018 je bil izvoljen za poslanca v DZ, leta 2018 je kandidiral za župana Ljubljane. V letih 2020–2022 je bil minister za zunanje zadeve, nato je kandidiral za predsednika republike. Oktobra leta 2024 je izstopil iz SDS, mesec pozneje je postal predsednik Demokratov.

Logar je povedal, da bo ena njegovih prvih nalog po prihodu na ministrstvo, če bo dobil mandat, integracija štirih področij: gospodarstva, dela, športa in turizma. »Brez notranje integracije ne bo sinergijskih učinkov,« je dejal. Dodal je, da združitev gospodarskega področja z delom ni nevarnost, ampak konkurenčna prednost, saj združuje vse tri pole, ki so nujni za spremembe – delodajalce, delavce in državo. Predvideva ustanovitev dveh teles: sveta za gospodarski razvoj in platformo za socialni dialog, ki po njegovih napovedih tako ne bo potekal le znotraj ekonomsko-socialnega sveta.

Razvojni preboj

Logar je napovedal sprejetje zakonodaje, ki bo omogočila skupen razvojni preboj in dialog s tistimi, ki se tega preboja bojijo. »Ni vsaka sprememba slaba in je ni treba sprejeti na nož,« je dejal kandidat, ki meni, da je Slovenija dovolj velika, da izbere nekaj sektorjev z visoko dodano vrednostjo.

Poslanska vprašanja kandidatu Anžetu Logarju so se začela z očitki opozicijskih poslancev o laži, saj da je pred volitvami obljubljal, da njegova stranka ne bo vstopila v koalicijo z Janezom Janšo. O športu je Logar dejal, da se je ta v mandatu njegovega predhodnika dodatno razvijal, napovedal pa je nadgradnjo davčnih spodbud za financiranje športa.

Ne maščevanje, ampak zaščita

Na očitke, da je nova koalicija sindikatom zaradi nasprotovanja interventnemu zakonu otežila pobiranje sindikalne članarine, je Logar odgovoril, da gre pri tem tudi za varovanje osebnih podatkov, saj da s pobiranjem članarine delodajalec ve, kdo je član sindikata. Pri načinu sprejemanja interventnega zakona mimo ekonomsko-socialnega sveta pa se je skliceval, da je bil to poslanski zakon, ne vladni, ter da na njegovem ministrstvu postopki ne bodo potekali mimo dialoga. Dodal je, da je interventni zakon reševal napake dosedanje vlade.

Na vprašanje o dodatni razbremenitvi samostojnih podjetnikov pri prispevkih za pokojninsko blagajno je dejal, da je to enkratna možnost omejena na dve leti, a se je v razpravi izkazalo, da to ne drži.

Glede turizma pa je povedal, da se je obisk lani povečal za sedem odstotkov, prav tako prihodki, kar po Logarjevih besedah kaže, da ni bilo veliko narejenega za doseganje dodatne vrednosti. Napovedal je spodbujanje turističnega obiska tudi v manj obiskanih krajih. »Turizem bo eno od razvojnih področij,« je zatrdil.