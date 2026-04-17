Logar: Demokrati zaključujemo z Golobom, Janša: Golob kot Janković

Predsednik Demokratov Anže Logar je objavil, da se njegova stranka dokončno umika iz pogajanj za novo koalicijo z Robertom Golobom.

»Demokrati dokončno zaključujemo pogajanja z Robertom Golobom. Delovanje stranke Svoboda v zadnjih dneh je šlo čez meje normalnega političnega dialoga. Včerajšnji sklep Svobode, da poskuša člane naše stranke in poslance z neposrednim vplivanjem prisiliti v koalicijski sporazum, je korak predaleč, nesprejemljivo in tako se s potencialnimi koalicijskimi partnerji ne ravna,« je objavljeno na profilu Demokratov na omrežju X.

Relativna zmagovalka volitev, stranka Gibanje Svoboda, ki je po volilni nedelji začela pogovore o oblikovanju nove koalicije, je ob neuspešnih premikih dosedanjih pogovorov včeraj po zasedanju izvršnega odbora stranke sporočila, da so vodstvo pooblastili za nadaljevanje vsebinskih pogajanj o sestavi koalicije.

Janez Janša je po Logarjevi izjavi Golobovo sestavljanje koalicije že primerjal s tistim, ki ga je v preteklosti poskusil Zoran Janković. Tudi Jankovićeva tedanja stranka Pozitivna Slovenija je leta 2011 zmagala na volitvah, nato pa Jankoviću, ki je bil pretendent za mandatarja, ni uspelo sestaviti koalicije. Slednjo je nato sestavil prav Janša.

Včerajšnja pričakovanja Svobode

Generalni sekretar Svobode Matej Grah je včeraj povedal, da je izvršni odbor stranke njeno vodstvo pooblastil, da nadaljuje vsebinska pogajanja, »tako kot je prišla pobuda tudi z druge strani«. »To smo z veseljem sprejeli, tudi poslali vabilo in zdaj v tem trenutku čakamo tudi na odzive z druge strani, torej s strani Demokratov,« je dejal. Dodal je, da v tem trenutku »zvonijo telefoni«, za zdaj pa še niso dobili povratne informacije.

Kot je kasneje v oddaji Tarča na TV Slovenija dejal vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic, so z veseljem sprejeli stališče Demokratov, da si želijo skupnih pogledov na boj proti korupciji, na področju uspešnega gospodarstva in zdravstva.