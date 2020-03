Logar dopušča možnost tihe diplomacije s Hrvaško

Anže Logar med nedavnim glasovanjem v državnem zboru, na katerem je bil Janez Janša potrjen za mandatarja. FOTO: Jure Eržen/Delo

Pomen sodelovanja s sosedami

FOTO: Leon Vidic/Delo

V državnem zboru poteka nujna seja parlamentarnega odbora za zunanjo politiko, na kateri člani odbora zaslišujejo kandidata za novega ministra za zunanje zadeveKandidat za ministra je v svoji predstavitvi kot ključne usmeritve slovenske zunanje politike izpostavil odločitev o vstopu v Evropsko unijo in zvezo Nato ter strategijo in deklaracijo o zunanji politiki.Po njegovi oceni Slovenija pri sledenju tem ciljem na nekaterih področjih in pri nekaterih vprašanjih zaostaja. Logar se je pred člani odbora opisal kot »velik zagovornik iskanja konsenza pri ključnih zunanjepolitičnih vprašanjih«, rekoč, da je bil večkrat razočaran zaradi zunanjepolitičnih odločitev, ki so se v preteklosti sprejemala brez soglasja oziroma v nasprotju z deklaracijo in strategijo o zunanji politiki.»Če za ohranjanje koalicijskega miru iztisneš zaledno državo iz pomembnega infrastrukturnega projekta, ima to zunanjepolitične posledice,« je v svoji predstavitvi poudaril kandidat, s čimer je opozoril na izključitev Madžarske iz projekta Drugi tir. Kot problematično je izpostavil tudi zanemarjanje Nata, nedoseganje dveh odstotkov bruto domačega proizvoda za obrambne izdatke oziroma umikanje vojakov s kriznih žarišč.Zaradi kriz (migrantske, zdravstvene), s katerimi se trenutno sooča Evropa, se je po Logarjevih besedah treba zavedati pomena dobrega sodelovanja s sosedami. Pri tem je posebno izpostavil odnose s Hrvaško in vse nosilce oblasti pozval, da tvorno sodelujejo v korist uresničevanja strateških interesov Slovenije.Kandidat za zunanjega ministra je kot eno od možnosti za odpravljanje težav s Hrvaško dopustil možnost izvajanja tihe diplomacije in določitev posebnega odposlanca za odnose z južno sosedo.