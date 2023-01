Logar: Feministična zunanja politika ne sodi v strategijo

V nadaljevanju preberite:

»Strategija zunanje politike mora biti dokument, pri katerem se pred sprejemom opravi širša razprava. Mi smo ta dokument pisali leto in pol. Napovedal sem ga na dnevih slovenske diplomacije jeseni 2020. Priprava končnega teksta je bil proces, ki je leto in pol vključeval vse, ki imajo o zunanji politiki kaj povedati,« se je na hitrost spreminjanja strategije zunanje politike vlade Roberta Goloba odzval nekdanji zunanji minister Anže Logar.

»Strategijo so pisali strokovnjaki na posameznih področjih, pripravili so prispevke, mi pa smo jih zbrali, pregledali in na podlagi tega novelirali do tedaj veljavno strategijo. Če nekdo po šestih mesecih pride z osnutkom nove strategije, gre tu očitno predvsem za simbolno sporočilo,« je prepričan Logar. Zunanje ministrstvo in vlada po njegovem spreminjata strategijo ravno zaradi splošnega občutka, da se v zunanji politiki nadaljuje dobro delo prejšnje vlade.