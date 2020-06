Logar in Schallenberg hočeta preprečiti ponovno zaprtje meje

Zunanji minister Anže Logar in njegov avstrijski kolega Alexander Schallenberg sta danes v Ljubljani zagotovila, da bosta storila vse, kar je v njuni moči, da ne bo več treba zapirati meje med državama zaradi covida-19. Državi sta okrepili izmenjavo informacij in usklajevanje na tem področju, sta poudarila.



Logar je pri tem zagotovil, da Slovenija, ki je imela do pred kratkim odprte meje tudi za večino držav Zahodnega Balkana, pozorno spremlja razvoj pandemije po državah in tudi hitro ukrepa, če se ponekod epidemiološka slika slabša.

Ministra sta se strinjala, da je čimprejšnja obnovitev trgovinskih tokov, na kar vplivajo tudi odprte meje, zelo pomembna za okrevanje gospodarstva po pandemiji.



Schallenberg je omenil, da so na Dunaju pozorno spremljali odločitev Ljubljane, da se večina držav Zahodnega Balkana umakne s tako imenovanega zelenega seznama. »Zavedati se je treba, da če ena država schengenskega območja odpre svoje meje, prevzame s tem odgovornost za vse preostale,« je dodal.