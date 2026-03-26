    Logar: Medijske čenče o ministrskih mestih so poskus slabitve Demokratov

    Dve desni stranki, ki ju je na pogajanja o sestavi vlade povabil Robert Golob, ne želita sodelovati v vladi z Levico.
    »Pričakujem, da bodo pogajanja potekala tedne, morda celo mesece. In nič ne bo dogovorjeno, dokler ne bo dogovorjeno vse,« je dejal Anže Logar. FOTO: Dejan Javornik
    »Pričakujem, da bodo pogajanja potekala tedne, morda celo mesece. In nič ne bo dogovorjeno, dokler ne bo dogovorjeno vse,« je dejal Anže Logar. FOTO: Dejan Javornik
    26. 3. 2026 | 11:43
    26. 3. 2026 | 12:22
    Prvak Demokratov Anže Logar je na instagramu zanikal informacije, da naj bi bilo že dogovorjeno sodelovanje Demokratov v bodoči vladi Roberta Goloba. Kot je navedel, se pogajanja niti začela še niso. Je pa zelo jasen, da Demokrati v koalicijo z Levico ne gredo. Enako pravi predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović.

    Logar je navedel, da se v medijih in po socialnih omrežjih v zadnjih dneh pojavljajo zavajajoče informacije o sodelovanju Demokratov v morebitni naslednji vladi Roberta Goloba, celo ministrska mesta naj bi bila že razdeljena, »kar je čista laž«.

    »Gre za medijske čenče, ki so jih nekateri ustvarili, da bi oslabili položaj Demokratov pred začetkom pogajanj,« je prepričan.

    Logar in Stevanović pred srečanjem z Golobom na »prijateljsko kavo«

    Levica je trn v peti desnim strankam. FOTO: Voranc Vogel
    Zato je navedel nekaj pogajalskih izhodišč Demokratov pred prvim sestankom strank, ki bo v petek. Eden od ključnih dejavnikov odločitve Demokratov za morebitno koalicijo je tako jasna zaveza vlade o prioritetnem boju proti korupciji z uvedbo skupine za boj z organiziranim kriminalom in korupcijo (Skok) ter razbremenitev plač in podjetnikov, tudi z uvedbo razvojne kapice.

    Razdelitev ministrskih resorjev bo za Demokrate zadnje poglavje pogajanj, je zatrdil.

    Obenem je navedel, da stranka ni nastala zato, da bi omogočili ponovitev mandata odhajajoče koalicije. In tudi, da Demokrati ne bodo sodelovali v koaliciji s stranko Levica.

    Levica rešuje večinoma ljudi, ki je sploh ne volijo

    »Pričakujem, da bodo pogajanja potekala tedne, morda celo mesece. In nič ne bo dogovorjeno, dokler ne bo dogovorjeno vse,« je dodal.

    Podobno je danes ob odhodu s seje Sveta za nacionalno varnost zatrdil prvak stranke Resni.ca Zoran Stevanović. Tudi on pričakuje dolgotrajna pogajanja, glede sodelovanja z Levico pa pravi, da je Levica »stranka, ki zavzema popolnoma drugačna programska izhodišča od nas, tako da mi se v takih koalicijah ne vidimo«.

    Zoran Stevanović pravi, da je Levica »stranka, ki zavzema popolnoma drugačna programska izhodišča od nas, tako da mi se v takih koalicijah ne vidimo«. FOTO: Dejan Javornik
    Oba se bosta sicer udeležila petkovega sestanka, na katerega je predsednik Gibanja Svoboda, ki mu po delnih neuradnih izidih kaže na relativno zmago, povabil vse stranke, izvoljene v novi sklic DZ, razen SDS.

    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Goloba sem imel za racionalno bitje

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o sestavi nove vlade in Izraelu.
    25. 3. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Med mladimi volivci nesporna zmaga SDS in trojčka NSi, kaj pravijo psihologi?

    S psihologom dr. Žanom Lepom o obračanju mladih volivcev k desnim strankam.
    24. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nemški trgovec

    Tudi v Sloveniji priljubljeni Kik zapira 300 trgovin

    »Formula ‘odpremo pet novih trgovin in imamo petkrat več kupcev’ ni delovala stoodstotno,« je povedal direktor Christian Kümmel.
    25. 3. 2026 | 16:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Iran zavrnil ameriški predlog za končanje vojne

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    25. 3. 2026 | 07:14
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BELJAKOVINE

    Zakaj o tej sestavini zadnja leta govori vse več strokovnjakov?

    Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
    3. 3. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

    Ko zavarovanje poteče, večina naredi isto napako. Tudi vi?

    Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
    1. 3. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

    Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Šport dodaja visoko čustveno vrednost blagovnim znamkam

    Sodoben šport je spektakel in zgodba, ki od športnika zahteva, da je tudi javna osebnost, podjetnik in medijska platforma.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Danes še en čarobni dan za otroke v Planici

    Slovenski športni praznik si bo ogledalo več kot 4000 otrok in njihovih spremljevalcev iz skoraj stotih šol. Do zdaj sodelovalo 117.000 otrok.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Trg kapitala

    Bo aktiviranje denarja, ki je zdaj v bačnih depozitih, le uspelo?

    Individualni naložbeni račun, ljudske obveznice in delnice Vzajemne spodbujajo prebivalstvo k prvim korakom na trgu kapitala.
    Milka Bizovičar 25. 3. 2026 | 21:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obratovalni zastoji

    S preprečevanjem zastojev do velikih prihrankov

    Tehnologije že precej pripomorejo k pravočasnemu prepoznavanju kritične obrambne opreme. Trend je napovedno vzdrževanje.
    Milka Bizovičar 21. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Komenski Kras

    Med grabljenjem listja domačina ugriznil modras, njegovo zdravstveno stanje ni znano

    Potrebna je bila intervencija helikopterske nujne medicinske pomoči.
    26. 3. 2026 | 13:01
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Iskreni Francoz

    Kylian Mbappe: Če gre za Neymarjev zadnji ples, si ga ne predstavljam brez njega

    Realov napadalec je v pogovoru za Globoesporte brez zadržkov pojasnil svoj pogled o brazilskemu nogometnemu virtuozu, ki bije bitko za uvrstitev na SP
    26. 3. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hrvaška

    Velika korupcijska afera ogrozila prihodnost hrvaškega smučanja

    Na Hrvaškem je odjeknila velika korupcijska afera, v katero je udeleženih velik pomembnih imen tamkajšnje smučarske zveze.
    26. 3. 2026 | 12:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (26. 3.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 26. 3. 2026 | 11:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po volitvah

    Logar: Medijske čenče o ministrskih mestih so poskus slabitve Demokratov

    Dve desni stranki, ki ju je na pogajanja o sestavi vlade povabil Robert Golob, ne želita sodelovati v vladi z Levico.
    26. 3. 2026 | 11:43
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hrvaška

    Velika korupcijska afera ogrozila prihodnost hrvaškega smučanja

    Na Hrvaškem je odjeknila velika korupcijska afera, v katero je udeleženih velik pomembnih imen tamkajšnje smučarske zveze.
    26. 3. 2026 | 12:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (26. 3.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 26. 3. 2026 | 11:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po volitvah

    Logar: Medijske čenče o ministrskih mestih so poskus slabitve Demokratov

    Dve desni stranki, ki ju je na pogajanja o sestavi vlade povabil Robert Golob, ne želita sodelovati v vladi z Levico.
    26. 3. 2026 | 11:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

    Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prenova kuhinje? Napaka, ki jo mnogi opazijo prepozno

    Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
    23. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POMEMBEN POTENCIAL

    Gorivo iz odpadkov, ki lahko ogreje domove?

    Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

    Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

    Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
    20. 3. 2026 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Slovenci imamo 40 milijard prihrankov, a z vlaganjem še vedno odlašamo

    Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

    Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
    23. 3. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

    Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

    Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 13:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NABAVNA KONFERENCA

    Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

    Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kakšni bodo novi izzivi slovenske industrije?

    V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
    Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:51
    Preberite več

