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    Slovenija

    Logar na obisku na Češkem

    Srečal se bo z ministrom za industrijo in se dogovarjal o sodelovanju, sestal se bo tudi s predstavniki avtomobilske industrije.
    Logar ima v načrtu med drugim tudi srečanje s predstavniki češke avtomobilske industrije. FOTO: Blaz Samec
    Galerija
    Logar ima v načrtu med drugim tudi srečanje s predstavniki češke avtomobilske industrije. FOTO: Blaz Samec
    STA
    21. 9. 2026 | 07:34
    21. 9. 2026 | 08:11
    2:36
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    Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar z delegacijo danes začenja tridnevni obisk na Češkem. Osrednji dogodek obiska bo poslovni forum v organizaciji agencije Spirit Slovenija, v načrtu pa ima tudi bilateralno srečanje s češkim ministrom za industrijo in trgovino Karlom Havličkom ter srečanje s predstavniki avtomobilske industrije.

    Cilj obiska je povečati prepoznavnost Slovenije in Češke s poudarkom na možnostih sodelovanja med državama na področju tehnologij prihodnosti, so sporočili z ministrstva. »Prav na teh področjih vidimo največ možnosti za komplementarnost med podjetji in institucijami iz obeh držav. S tem želimo tudi predstaviti Slovenijo kot uspešno visokotehnološko državo,« so zapisali.

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    Obrambna industrija ne bo rešila avtomobilskih podjetij

    Osrednji dogodek obiska bo po njihovih besedah poslovni forum v organizaciji javne agencije Spirit Slovenija, na katerem bodo med drugim predstavili podjetja in uspešne poslovne prakse. Podjetjem bodo na voljo tudi dvostranska srečanja.

    Logar se namerava med drugim srečati tudi s predstavniki češke avtomobilske industrije in se udeležiti delovnega kosila s predstavniki čeških vladnih agencij CzechTrade in CzechInvest.

    Kot so poudarili na ministrstvu, je Češka eno od hitreje rastočih gospodarstev v EU, ki daje velik poudarek tudi visokotehnološkim panogam. Njihovi skladi in večnacionalna podjetja uspešno vlagajo ne le na Češkem in v sosednjih državah, temveč tudi v zahodni Evropi in Sloveniji.

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    Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

    Češka se na lestvici najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije po blagovni menjavi uvršča na 13. mesto. Slovenija je lani na Češko izvozila za 1,065 milijarde evrov blaga, od tam pa ga je uvozila za 982 milijonov evrov. Skupno je blagovna menjava dosegla 2,047 milijarde evrov, je razvidno iz podatkov na spletnem portalu agencije Spirit Izvozno okno.

    Pri izvozu na Češko so največji delež, po 13 odstotkov, predstavljali farmacevtski izdelki ter električni stroji in oprema ter deli zanje. Pri uvozu so bili z 20-odstotnim deležem na prvem mestu vozila in deli zanje.

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