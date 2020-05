Logarjev dopis o sodstvu požel nasprotovanje tudi v koaliciji

Janja Sluga iz SMC ostro o Logarjevem dopisu. FOTO: Vogel/Delo

Evropska poslanca pisala Evropskim komisarjem



Evropska poslanca Irena Joveva in Klemen Grošelj (oba Renew/LMŠ) sta danes pisala evropskima komisarjema Didierju Reyndersu in Veri Jourovi v zvezi s spremnim dopisom zunanjega ministra Anžeta Logarja k poročilu o vladavini prava v Sloveniji. Med drugim sta zapisala, da dopis vsebuje zavajajoče navedbe in stališča stranke SDS.



Evropska poslanca sta v pismu komisarjema za pravosodje ter za vrednote in preglednost poudarila, da vlada Logarjevega spremnega dopisa ni potrdila in da gre za samostojno dejanje ministra. Po njunem je namen tega dopisa predvsem nadaljnja nepotrebna diskreditacija slovenskega sodnega sistema, pritiski na sodnike in tožilce z namenom razgradnje pravosodnega sistema ter njegove podreditve politiki in interesom SDS po vzoru Madžarske.



Kot primer zavajanja v Logarjevem dopisu evroposlanca omenjata primer pranja iranskega denarja, glede katerega Logar po njunem ni navedel vseh dejstev in okoliščin.



Joveva in Grošelj pričakujeta, da bosta komisarja poročilo o stanju vladavine prava v Sloveniji še posebej pozorno preučila in ob tem upoštevala vsa dejstva, kompleksnost ter občutljivost tega področja za delovanje sodobne demokracije.

Poslanca sta namreč prepričana, da je samostojno in neodvisno sodstvo, ki ni podvrženo političnim pritiskom, eden ključnih sistemov sodobne demokratične družbe, vladavina prava pa je vrednota, ki jo moramo varovati, negovati in krepiti. »Nikakor si ne želiva, da bi se Slovenija iz stabilne demokracije preoblikovala v enega izmed hibridnih režimov, ki jih v svojih poročilih navaja Freedom House,« sta pismo komisarjema sklenila Joveva in Grošelj.

V koalicijski stranki SMC se distancirajo od dopisa zunanjega ministra Anžeta Logarja medresorskemu poročilu o vladavini prava v Sloveniji . »Dopis ruši ugled sodstva in škoduje ugledu Slovenije,« ocenjuje vodja poslancev SMCZunanji minister je v spremnem dopisu, poslanem Evropski komisiji, opisal svoje videnje delovanja slovenskega pravosodja. Med drugim je pojasnil, da se številni sodni postopki končajo, ker zadeve zastarajo, številne sodbe ustavnega sodišča pa niso bile implementirane.V SMC poudarjajo, da je vsebinski del poročila v največji meri pripravilo ministrstvo za pravosodje s še dvema ministrstvoma. Zadovoljni so, da podatki govorijo v prid temu, da se je stanje na področju sodstva v Sloveniji izboljšalo. Verjamejo, da bo poročilo dobra podlaga za to, da bo Evropska komisija pripravila objektivno in korektno poročilo o stanju vladavine prava na ravni EU, je v današnji izjavi novinarjem v DZ pojasnila vodja poslanske skupine Sluga.S spremnim dopisom zunanjega ministra pa po njenih trditvah v SMC niso bili seznanjeni, ne jemljejo ga kot stališče vlade in se od njega distancirajo. Menijo, da samo poročilo prikazuje stanje na podlagi dejstev, verodostojnih in konkretnih podatkov, ki govorijo sami zase, in torej ne potrebuje dopolnitve.»Spremni dopis ruši ugled sodstva in navzven škoduje ugledu Slovenije,« ugotavlja Sluga. Tako v SMC upajo, da bo Evropska komisija svoje poročilo pripravila na podlagi objektivnih dejstev v vsebini poročila, in ne na podlagi priloženega dopisa.V SMC so ostri tudi do zapisa Vojna z mediji premierja, objavljenega na spletni strani vlade, v katerem je kritičen do novinarjev kot poklicne skupine, še posebej pa do obeh največjih televizijskih hiš.Na vprašanje, kako dolgo bodo to v koaliciji še tolerirali, pa je odgovorila z besedami: »Upam, da se strinjamo, da nikoli in nikdar ne moremo obupati že ob prvi oviri. Vsako oviro je treba pogledati skupaj, z vseh strani, se pogovoriti in videti, kako naprej.«Do Logarjevega spremnega dopisa o stanju v pravosodju ter do Janševega zapisa o medijih se je sicer kritično odzvalo več političnih strank, tudi koalicijska Desus