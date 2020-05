Logarjev globinski pogled

Anže Logar pravi, da morajo informacije o stanju vladavine prava, ki jih dobiva EU, prihajati iz zanesljivih virov. FOTO: Jure Eržen/Delo



Domača naloga

Minister za zunanje zadeveje k medresorskemu poročilu o vladavini prava v Sloveniji dodal nekaj avtorskih elementov in svoje videnje situacije delil z evropskim komisarjem za pravosodje.Nova evropska komisija je ob prevzemu funkcije posebej poudarila načelo zavezanosti vladavini prava, to dimenzijo delovanja Evropske unije pa želi poudariti z izdelovanjem rednega letnega poročila o vladavini prava. Države članice zato po novem komisiji pošiljajo izčrpno poročilo. To med drugim podrobno odgovarja na vprašanja, kako je z neodvisnostjo, kakovostjo in učinkovitostjo pravosodnega sistema, vsebuje pa tudi vprašanja o medijskem pluralizmu, standardih varovanja svobode tiska, vprašanja, povezana s sistemom zavor in ravnotežij med vejami oblasti, ter vprašanja, ki zadevajo položaj nevladnih organizacij.Minister Logar je v spremnem dopisu, naslovljenem na komisarja za pravosodje– Reynders je sicer Belgijec, sodi pa med evropske komisarje iz vrst liberalcev – dodal še nekaj elementov, ki so po njegovem pomembni za razumevanje ozadja delovanja slovenskega pravosodja.Logar navaja, da je za Slovenijo značilno, da se številni sodni postopki, ki tečejo nerazumno dolgo, končajo, ker zadeve zastarajo. Prav tako trdi, da je naša država izgubila niz zadev na evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Kazenski pregon bančnih goljufij je po mnenju ministra Logarja neučinkovit. Načelo videza nepristranosti po mnenju zunanjega ministra ni spoštovano. Minister Logar je evropskemu komisarju za pravosodje naznanil tudi to, da nekateri sodniki uporabljajo totalitarne simbole. Pri navedbi o uporabi totalitarnih simbolov, kar naj bi počeli nekateri sodniki, ni bil konkreten.V spremnem dopisu je Logar omenil tudi, da je redno sodstvo obsodilo nekatere opozicijske politike, a je te postopke ustavno sodišče razveljavilo (najverjetneje gre za lapsus – sedanji zunanji minister je imel najbrž v mislih sedanjega predsednika vlade). Glede ustavnega sodišča je Logar evropskemu komisarju naznanil tudi to, da številne sodbe ustavnega sodišča niso bile implementirane.Minister za zunanje zadeve je evropskega komisarja opozoril na nedoslednost pravosodnega sistema v zadevi »pranje iranskega denarja«. Komisarju je naznanil, da je parlamentarna preiskovalna komisija, ki jo je vodil sam, organom pregona posredovala številne dokaze o domnevnem pranju iranskega denarja – posel je bil vreden milijardo evrov – a zadeva ni dobila epiloga. Minister za zunanje zadeve poroča, da je šlo pri domnevnem pranju iranskega denarja za jasno kršitev mednarodnih sankcij.Vsi ti pojavi, pravi minister, so zamajali zaupanje ljudi v pravosodni sistem; zaupanje je med najnižjimi v EU. Anže Logar je komisarju za pravosodje sporočil še, da je kadarkoli na voljo za dodatna pojasnila o stanju vladavine prava v Sloveniji. Vlada, katere član je, pa bo storila vse, da bodo naloge, povezane z vladavino prava, izpolnjene.