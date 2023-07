Logarjeva platforma še ni katarza, treba bo korak dlje

V nadaljevanju preberite:

Jernej Vrtovec ocenjuje, da desna sredina potrebuje nove moči. Od leta 2008 namreč na volitvah doživlja poraz za porazom, in če Slovenija dobi desnosredinsko vlado, je to le posledica spleta okoliščin. Čez 35 odstotkov na volitvah torej ne pride, zato je za uspešno zgodbo treba prevetriti desno sredino. »Tega se v NSi zavedamo in pred tem si ne zatiskamo oči. Opraviti je treba katarzo – tako vrednostno, vsebinsko kot tudi generacijsko. Sam menim, da ustanovitev platforme še ni tista potrebna katarza, treba bo stopiti še nekaj korakov naprej. Dejansko se mora celotna desna sredina pogovoriti, kako lahko na volitvah leta 2026 zmagamo in sestavimo vlado,« je povedal v intervjuju. Zanimala pa nas je tudi njegova komunikacija z Vesno Vuković, generalno sekretarko vladajoče stranke ter redna poletna srečanja z Matjažem Hanom (SD) in Andrejem Vizjakom (SDS).