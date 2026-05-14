  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Logarjevi Demokrati pod pritiskom strankarskih medijev SDS

    Bodočo koalicijo razburja vprašanje, ali bo Janez Janša dobil glasove vseh šestih poslancev stranke Demokrati Anžeta Logarja.
    Iz koalicijskih vrst je mogoče slišati, da imajo poslanci Demokratov, razen vodje poslanske skupine Tadeja Ostrca, navodilo (tudi iz stranke SDS), naj se izogibajo komunikaciji z mediji, ki niso eksplicitno naklonjeni desnici. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Iz koalicijskih vrst je mogoče slišati, da imajo poslanci Demokratov, razen vodje poslanske skupine Tadeja Ostrca, navodilo (tudi iz stranke SDS), naj se izogibajo komunikaciji z mediji, ki niso eksplicitno naklonjeni desnici. FOTO: Dejan Javornik
    Uroš Esih
    14. 5. 2026 | 16:34
    14. 5. 2026 | 16:48
    3:56
    A+A-

    V strankah bodoče koalicije SDS, Nova Slovenija in Demokrati bodo v naslednjih dneh potrjevali koalicijsko pogodbo. Prvi so danes na vrsti Demokrati, ki imajo med strankami nove koalicije največ težav z notranjo enotnostjo, Nova Slovenija bo koalicijsko pogodbo potrjevala jutri popoldne, na koncu pa še stranka SDS, ki ima skozi celoten postopek oblikovanja nove vlade trden nadzor nad manjšima koalicijskima partnerjema.

    Najverjetnejši mandatar in predsednik SDS Janez Janša je v začetku tedna sporočil, da so koalicijski partnerji koalicijsko pogodbo uskladili v 95-odstotkih. V načrtu je, da preostalih 5-odstotkov uskladijo do konca tega tedna. Za tem sledi potrjevanje koalicijske pogodbe na organih vseh koalicijskih strank in uskladitev kadrovskega razreza.

    Najprej so se izpogajane koalicijske pogodbe lotili Demokrati Anžeta Logarja, ki so s šestimi poslanci najmanjša stranka v bodoči manjšinski vladi Janeza Janše. Demokrati danes razpravljajo na izvršilnem odboru stranke. Za njih je vsaj navzven ena od ključnih točk koalicijske pogodbe ustanovitev specializirane enote za pregon korupcije (SKOK).

    A bolj kot vsebina koalicijske pogodbe bodoče koalicijske partnerje Demokratov razburja neenotnost njihove poslanske skupine v podpori mandatarskemu kandidatu Janezu Janši. Predsednik Demokratov Anže Logar, ki sam ni poslanec, ponavlja, da bo stranka zagotovila vseh šest glasov v podporo mandatarju.

    A že vse od intervjuja koroškega poslanca Demokratov Roberta Potnika za Večer po volitvah je jasno, da osebno ne podpira ne bodoče koalicije ne mandatarstva Janeza Janše. »Zame bi bila koalicija z Novo Slovenijo, Demokrati, stranko SD in Gibanjem Svoboda koalicija razvoja za Slovenijo,« je v edinem intervjuju do sedaj povedal Potnik, ki je še dodal, da bi bilo po njegovem bolje, da vlade ne vodi ne Janša ne Robert Golob, ampak kdo tretji.

    Pomislekov v zvezi z vstopom Demokratov v izrazito politično enobarvno Janše vlado pa se do sedaj naj ne bi znebil tudi najstarejši poslanec Franc Križan. Iz koalicijskih vrst je mogoče slišati, da imajo poslanci Demokratov, razen vodje poslanske skupine Tadeja Ostrca, navodilo (tudi iz stranke SDS), naj se izogibajo komunikaciji z mediji, ki niso eksplicitno naklonjeni desnici.

    Kako deluje medijski ustroj stranke SDS je na svoji koži skusil tudi Ostrc. Poslanec SDS Zvone Černač je po nasprotovanju Demokratov preložitvi izvolitve sodnikov na seji mandatno-volilne komisije državnega zbora dejal, da si »vladanja z Esmeraldami žal ne more privoščiti«. Za tem je prišlo v omenjenih medijih do »discipliniranja« Ostrca, ki naj bi bil kandidat za zdravstvenega ministra.

    Jutri popoldne bodo koalicijsko pogodbo na svetu stranke potrjevali tudi v Novi Sloveniji, ki pa vsebinsko in kadrovsko velja za precej bolj zanesljivega partnerja SDS kot Demokrati. Do torka, ko se izteče rok za vložitev mandatarske kandidature pa bodo zasedali tudi organi SDS.

    V soboto bodo zasedali tudi v Resnici. Vodja njihove poslanske skupine Katja Kokot je na vprašanje Reporterja, ali bodo njihovi poslanci prispevali podpise za Janševo mandatarstvo, odgovorila: »Seveda bomo prispevali tudi podpise, v državotvorni drži, ker želimo realizirati čim večji delež našega programa«.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Sestavljanje vlade

    Bo Janša iz Bruslja vpoklical Romano Tomc?

    Še največ neznank je, koga od strankarskih tovarišev bo na ministrske položaje postavil prvak SDS.
    Uroš Esih 12. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Začetek mandata z napovedjo referenduma

    Po volitvah: Na vrsti je usklajevanje konkretnih vsebin za koalicijsko pogodbo.
    Barbara Hočevar 5. 5. 2026 | 17:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Parlament

    Pred strankami drugi krog za predlaganje mandatarja

    Formalno začenja teči 14-dnevni krog iskanja mandatarja.
    6. 5. 2026 | 06:32
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Anketa: Stevanović prelomil največ predvolilnih obljub, sledi mu Golob

    Več kot polovica anketiranih tudi meni, da je Stevanović neprimerna izbira za funkcijo predsednika DZ.
    28. 4. 2026 | 07:43
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reportaža

    Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

    Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
    Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Od doma v svet in nazaj

    Že pri 24 letih svetovala vladam in vodstvom multinacionalk

    V Londonu lahko bajno zaslužiš, dokler si sam. Ko dobiš otroka, pa te država na neki način kaznuje, Kristi Hodak Knobloch navaja razlog za vrnitev v Slovenijo.
    Milka Bizovičar 14. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nova knjiga

    Znano, zakaj je Brigitte prisolila zaušnico Macronu (VIDEO)

    Od nedolžnega zbadanja do resnega škandala: nova knjiga razgalja skrivnost najbolj znanega francoskega para. Vmes je bila iranska igralka.
    13. 5. 2026 | 20:13
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Pred turistično sezono

    Soča bo polepšala portoroško plažo

    Plažo bodo nasuli s 3700 kubičnimi metri soškega proda, jo povečali in uredili.
    Boris Šuligoj 14. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

    Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
    13. 5. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Destinacija, ki v enem dnevu ponuja mesto, morje in narodni park

    Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 14:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenci končno unovčili svoje ideje

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PREHRANSKA DOPOLNILA

    Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

    Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport in znanost

    Šport in znanost vse bolj z roko v roki

    Vrhunski šport vse bolj temelji na sodelovanju trenerjev, kineziologov, zdravnikov in fizioterapevtov za učinkovit in varen razvoj športnika.
    Maja Južnič Sotlar 14. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Finančna pismenost športnikov

    Včasih sem bila kar malo jezna, zdaj sem mami hvaležna

    Večina športnikov je premalo opolnomočena na področju financ, podpora so lahko tudi sponzorji.
    Milka Bizovičar 13. 5. 2026 | 21:02
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Kristalna palača z zlatim certifikatom za trajnostne stavbe v uporabi

    Ta dokazuje svojo trajnostno zasnovo in upravljanje te stavbe ter je primer naprednega poslovnega okolja.
    13. 5. 2026 | 10:43
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Na trgu poslovnih stavb se karte že mešajo

    Za vlagatelje na trg poslovnih nepremičnin je pomembna najemna donosnost v primerjavi z donosnostjo dolgoročnih državnih obveznic.
    Milka Bizovičar 9. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Volitve 2026SDSJanez Janšakoalicijakoalicijska pogodbaNSiDemokrati Anžeta Logarja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Mikrotoksini

    Odpoklic izdelka v Eurospinu

    Podjetje Eurospin kupce prosi, da izdelka ne zaužijejo in ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške.
    14. 5. 2026 | 18:06
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Kolesarstvo
    Giro

    V absurdnem zaključku na Giru prva letošnja italijanska zmaga (VIDEO)

    Po novi kaotični šprinterski etapi v pregovorno nevarnem Neaplju se karavana na Giru jutri prvič odpravlja v hribe. Jakob Omrzel na Madžarskem po stopničke.
    Matic Rupnik 14. 5. 2026 | 17:45
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Skupščina družbenikov

    Avtobusi brez dizelskega goriva: prelomno leto za LPP

    Podjetje se že leta utaplja v rdečih številkah. Dobra novica pa je, da javni potniški promet v Ljubljani prehaja na ogljično nevtralno mobilnost.
    14. 5. 2026 | 17:42
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gorenjska

    Pogrešana je 17-letna Emela Bunić

    Visoka je okoli 165 cm, suhe postave, daljših temnih las, ki segajo preko ramen.
    14. 5. 2026 | 17:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Mediji

    N1 kupujejo lastniki znanega evropskega medija

    Skupina United Media bo prodala svoj medijski del portugalski investicijski družbi. Tako bosta novega lastnika dobila tudi slovenska portala N1 in Metropolitan.
    14. 5. 2026 | 17:19
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Skupščina družbenikov

    Avtobusi brez dizelskega goriva: prelomno leto za LPP

    Podjetje se že leta utaplja v rdečih številkah. Dobra novica pa je, da javni potniški promet v Ljubljani prehaja na ogljično nevtralno mobilnost.
    14. 5. 2026 | 17:42
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gorenjska

    Pogrešana je 17-letna Emela Bunić

    Visoka je okoli 165 cm, suhe postave, daljših temnih las, ki segajo preko ramen.
    14. 5. 2026 | 17:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Mediji

    N1 kupujejo lastniki znanega evropskega medija

    Skupina United Media bo prodala svoj medijski del portugalski investicijski družbi. Tako bosta novega lastnika dobila tudi slovenska portala N1 in Metropolitan.
    14. 5. 2026 | 17:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Karpalni kanal: zakaj prsti mravljinčijo, roka pa izgublja moč?

    Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

    Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
    11. 5. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

    »Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
    Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Piknik med grajskimi trtami: sproščen oddih nad Ljubljano

    Sprehod po Grajskem griču je vedno očarljiv, za ljubitelje kulinarike pa so pripravili nekaj posebnega – piknik sredi grajskega vinograda.
    12. 5. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova doba povezanosti? Poti nazaj ni več

    Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Povešene veke niso le estetska tema

    Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LJUBLJANSKI GRAD

    Ostanki rimske Emone, ki jih lahko okušate

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    24. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Spomladanski oddih ob morju

    Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    INTERNET

    Naslov odloča več, kot si mislite: preverite svojo možnost

    Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
    11. 5. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »To je tisti vau učinek. Takrat jih več kot 90 % reče da« (video)

    Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V TRENDU

    Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

    Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 14:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOGODEK

    Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

    Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PAMETNA SAMOOSKRBA

    Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

    Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

    Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
    8. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tiha evropska strategija, o kateri se govori vse glasneje

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

    Aplikacija, ki olajša nakupovanje

    Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
    Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo