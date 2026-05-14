Logarjevi Demokrati pod pritiskom strankarskih medijev SDS

V strankah bodoče koalicije SDS, Nova Slovenija in Demokrati bodo v naslednjih dneh potrjevali koalicijsko pogodbo. Prvi so danes na vrsti Demokrati, ki imajo med strankami nove koalicije največ težav z notranjo enotnostjo, Nova Slovenija bo koalicijsko pogodbo potrjevala jutri popoldne, na koncu pa še stranka SDS, ki ima skozi celoten postopek oblikovanja nove vlade trden nadzor nad manjšima koalicijskima partnerjema.

Najverjetnejši mandatar in predsednik SDS Janez Janša je v začetku tedna sporočil, da so koalicijski partnerji koalicijsko pogodbo uskladili v 95-odstotkih. V načrtu je, da preostalih 5-odstotkov uskladijo do konca tega tedna. Za tem sledi potrjevanje koalicijske pogodbe na organih vseh koalicijskih strank in uskladitev kadrovskega razreza.

Najprej so se izpogajane koalicijske pogodbe lotili Demokrati Anžeta Logarja, ki so s šestimi poslanci najmanjša stranka v bodoči manjšinski vladi Janeza Janše. Demokrati danes razpravljajo na izvršilnem odboru stranke. Za njih je vsaj navzven ena od ključnih točk koalicijske pogodbe ustanovitev specializirane enote za pregon korupcije (SKOK).

A bolj kot vsebina koalicijske pogodbe bodoče koalicijske partnerje Demokratov razburja neenotnost njihove poslanske skupine v podpori mandatarskemu kandidatu Janezu Janši. Predsednik Demokratov Anže Logar, ki sam ni poslanec, ponavlja, da bo stranka zagotovila vseh šest glasov v podporo mandatarju.

A že vse od intervjuja koroškega poslanca Demokratov Roberta Potnika za Večer po volitvah je jasno, da osebno ne podpira ne bodoče koalicije ne mandatarstva Janeza Janše. »Zame bi bila koalicija z Novo Slovenijo, Demokrati, stranko SD in Gibanjem Svoboda koalicija razvoja za Slovenijo,« je v edinem intervjuju do sedaj povedal Potnik, ki je še dodal, da bi bilo po njegovem bolje, da vlade ne vodi ne Janša ne Robert Golob, ampak kdo tretji.

Pomislekov v zvezi z vstopom Demokratov v izrazito politično enobarvno Janše vlado pa se do sedaj naj ne bi znebil tudi najstarejši poslanec Franc Križan. Iz koalicijskih vrst je mogoče slišati, da imajo poslanci Demokratov, razen vodje poslanske skupine Tadeja Ostrca, navodilo (tudi iz stranke SDS), naj se izogibajo komunikaciji z mediji, ki niso eksplicitno naklonjeni desnici.

Kako deluje medijski ustroj stranke SDS je na svoji koži skusil tudi Ostrc. Poslanec SDS Zvone Černač je po nasprotovanju Demokratov preložitvi izvolitve sodnikov na seji mandatno-volilne komisije državnega zbora dejal, da si »vladanja z Esmeraldami žal ne more privoščiti«. Za tem je prišlo v omenjenih medijih do »discipliniranja« Ostrca, ki naj bi bil kandidat za zdravstvenega ministra.

Jutri popoldne bodo koalicijsko pogodbo na svetu stranke potrjevali tudi v Novi Sloveniji, ki pa vsebinsko in kadrovsko velja za precej bolj zanesljivega partnerja SDS kot Demokrati. Do torka, ko se izteče rok za vložitev mandatarske kandidature pa bodo zasedali tudi organi SDS.

V soboto bodo zasedali tudi v Resnici. Vodja njihove poslanske skupine Katja Kokot je na vprašanje Reporterja, ali bodo njihovi poslanci prispevali podpise za Janševo mandatarstvo, odgovorila: »Seveda bomo prispevali tudi podpise, v državotvorni drži, ker želimo realizirati čim večji delež našega programa«.