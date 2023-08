Logarjevi še skrivajo svoje karte

V nadaljevanju preberite:

Zadnji obisk prvaka SDS Janeza Janše pri madžarskem premieru Viktorju Orbánu in njun pogovor kaže, da desni politični pol že pripravlja načrte glede evropskih volitev, ki bodo junija prihodnje leto.

Skrbno dogajanje spremlja tudi Evropska ljudska stranka (EPP), ki je v želji po zmagi na evropski ravni tudi v Sloveniji do zdaj svoje članice pozivala k povezovanju, da se glasovi volivcev ne bi porazgubili. Se bo to zgodilo tudi letos? Kdo bi lahko šel s kom in kdo koga zavrača? Matej Tonin je dal pobudo za skupni nastop s stranko SLS in Platformo Sodelovanja. Kdaj bo o tem razpravljal njen upravni odbor? In kaj je napovedala Ljudmila Novak glede svoje kandidature na morebitni skupni listi?