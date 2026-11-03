Soočenje kandidatov za župana Kopra: Trojica obljublja bolje od Bržana

Pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra, smo v studio Delo na soočenja povabili izbrane kandidate za župane v največjih mestnih občinah v državi – Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru, Celju in Novem mestu. FOTO: Blaž Samec Serijo razprav odpirajo kandidati za županski stolček v Kopru. Aktualnega župana Aleša Bržana so s svojimi stališči, načrti in ambicijami izzvali Mateja Hrvatin Kozlovič, Peter Bolčič in Nik Popovič. V živahni debati so nakazali, kakšen razvoj občine Koper želijo spremljati v prihodnjih letih. Aleš Bržan in Peter Bolčič FOTO: Blaž Samec Govorijo o dostopnih stanovanjih, prometu, vodooskrbi, Luki Koper, gospodarstvu in sodelovanju po volitvah. Goste iz Kopra je pozdravila tudi direktorica družbe Delo mediji Dragica Grilj. FOTO: Blaž ...