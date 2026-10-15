Stari obrazi, novi izzivalci: začenja se boj za občine

Danes se začenja uradna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo volivci 15. novembra odločali, kdo bo v prihodnjih štirih letih vodil slovenske občine. Kandidati imajo do 19. ure čas za vložitev kandidatur, volivci pa lahko do konca delovnega časa upravnih enot oddajo še podpise podpore.

Občinske volilne komisije bodo o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidatur odločile najpozneje do 25. oktobra, sezname potrjenih kandidatov in list pa bodo objavile do 30. oktobra. Na volitvah bo lahko glasovalo nekaj več kot 1,6 milijona volilnih upravičencev. Predčasno glasovanje bo potekalo od 10. do 12. novembra. Če noben županski kandidat v prvem krogu ne bo prejel večine glasov, bo drugi krog 29. novembra.

Ljubljana: Jankoviću se obeta več izzivalcev

Ena najbolj spremljanih tekem bo v prestolnici, kjer se aktualni župan Zoran Janković po skoraj dvajsetih letih na čelu mesta znova poteguje za izvolitev. Napovedal je, da bo to njegov zadnji mandat, zmagati pa si želi že v prvem krogu.

Med njegovimi izzivalci so Luka Mesec iz Levice, Klemen Boštjančič iz Gibanja Svoboda, Anton Rop pod novo stranko Ljubljana smo vsi, Marko Koprivc iz SD, Jasmin Feratović iz Piratov, Aleš Primc in spletni vplivnež Aleksandar Repić. Za županjo kandidira tudi Apolonija Simon, kandidatka Vesne in civilne družbe, med napovedanimi kandidati pa sta še Mihael Jarc in Aleš Vrhovec iz SDS.

Stanovanjska politika, promet, parkiranje in dostopnost javnih storitev bodo med osrednjimi temami kampanje. Izzivalci opozarjajo predvsem na visoke življenjske stroške in potrebo po spremembah pri vodenju mesta, Janković pa stavi na dosedanje delo in nadaljevanje projektov.

Več o programih kandidatov smo pisali v članku Tekma za Ljubljano: kaj obljubljajo Jankovićevi protikandidati.

V Ljubljani Zoran Janković računa na nov mandat, v Mariboru se obeta menjava na čelu občine, v Celju pa se v župansko tekmo vrača Bojan Šrot. FOTO: Daniel Novakovič/STA

Maribor brez Arsenoviča, Šrot se vrača v Celje

V Mariboru se po dveh mandatih oziroma osmih letih umika aktualni župan Saša Arsenovič, zato bo mesto dobilo novega župana. Med kandidati za njegovega naslednika so Andrej Matvoz iz Gibanja Svoboda, Matevž Frangež, kandidat Zavezništva za Novi Maribor, Bor Greiner in Igor Jurišič. Za županjo kandidira tudi nekdanja smučarka Katja Koren, ki jo podpirajo SDS, Demokrati, NSi, SLS in Fokus. Kandidaturo je napovedal tudi Andrej Bauman, ki ga podpira Arsenovič.

V Celju se v župansko tekmo vrača nekdanji župan Bojan Šrot, ki je mesto vodil 24 let. Leta 2022 ga je v drugem krogu premagal aktualni župan Matija Kovač, ki se bo zdaj potegoval za ponovno izvolitev. V Kranju bo aktualni župan Matjaž Rakovec iz SD poskušal osvojiti tretji zaporedni mandat, med njegovimi izzivalci pa je tudi kandidatka SDS Karin Planinšek.

Dolgoletni župani in vprašanje omejitve mandatov

Letošnje volitve spremlja tudi razprava o tem, kako dolgo naj posameznik ostane na čelu občine. Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič sta septembra predstavila pobudo za omejitev županovanja na največ tri zaporedne mandate v občinah z več kot 3000 prebivalci. Po veljavni ureditvi število županskih mandatov ni omejeno.

Razprava je aktualna zaradi več dolgoletnih županov. Franc Čebulj v Cerkljah na Gorenjskem, Matjaž Švagan v Zagorju ob Savi, Franc Mužič v Brdih in Branko Kidrič v Rogaški Slatini občine vodijo že od začetka novega sistema lokalne samouprave v devetdesetih letih.

Leta 2022 je v 51 od 212 občin kandidiral samo en kandidat za župana. Zmagovalec je bil torej znan že pred odhodom na volišče. Koliko občin bo letos imelo samo enega kandidata, bo mogoče ugotoviti po objavi potrjenih kandidatur.

Kaj bodo volivci izbirali?

Poleg župana bodo volivci izbirali tudi člane občinskih svetov. V občinah, kjer so ustanovljene krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, bodo volili tudi člane njihovih svetov. Lokalne volitve tako ne odločajo le o tem, kdo bo vodil občino, temveč tudi o sestavi teles, ki sprejemajo odločitve o lokalnem razvoju, vrtcih, cestah, prostorskem načrtovanju in drugih vprašanjih vsakdanjega življenja.

Kampanja se bo končala 24 ur pred glasovanjem, ko bo nastopil volilni molk.