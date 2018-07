Lokalne volitve bodo 18. novembra

Ljubljana – Predsednik državnega zbora Matej Tonin je danes tudi formalno razpisal lokalne volitve, ki bodo v skladu z novelo zakona o lokalnih volitvah 18. novembra, morebitni drugi krog županskih volitev pa bo potekal 2. decembra. Volilna opravila bodo začela teči 3. septembra, torej po počitnicah, je dejal Tonin.



Pojasnil je, da se mu zdi pomembno, da volilna opravila začnejo teči zunaj počitniškega časa, ker so prav prve dni izjemno zahtevne z vidika logistične priprave na same volitve.



»Treba je pripraviti in sestaviti volilne odbore in zato se mi zdi izjemno pomembno, da imajo vsi tisti, ki sodelujejo pri pripravi lokalni volitev, ustrezno in dovolj časa, da te stvari naredijo čim bolj v miru,« je dejal.



Kot je povedal, bodo lokalne volitve izvajale občinske volilne komisije s pomočjo Državne volilne komisije (DVK). Ta je že pripravila in izdala obrazce za izrekanje podpore potencialnim kandidatom za občinske svetnike in župane. Te se tako že lahko izpolnjuje, na upravnih enotah pa jih bo mogoče overiti po 3. septembru. Od danes je mogoče zbirati tudi že soglasja h kandidaturam.

Izjemno pomembne za razvoj Slovenije

Po besedah predsednika DZ sicer lokalne volitve veljajo za najzahtevnejše volitve, tudi tehnično, poleg tega so izjemno pomembne za sam razvoj Slovenije. »Prav lokalna samouprava, konkretneje občine, so tiste, ki najintenzivneje in najučinkoviteje odpravljajo regionalne razlike v Sloveniji,« je poudaril.



Zato vse državljanke in državljane spodbuja, da se lokalnih volitev v čim večjem številu udeležijo in tako odločijo o tem, »kako se bo njihova občina razvijala v prihodnosti«.

Govor tudi o predčasnih parlamentarnih volitvah

Tonin se je dotaknil tudi vprašanja, ali bi bilo mogoče izvesti potencialne predčasne državnozborske volitve hkrati z lokalnimi. V službah DZ so s pomočjo DVK preverili vse potencialne roke in ugotovili, da te možnosti ni. Morebitne predčasne državnozborske volitve bi bile namreč približno mesec dni pred lokalnimi.



»Če bi se zgodilo, da Slovenija ne v prvem, ne v drugem in niti ne v tretjem krogu volitev predsednika vlade ne bi dobila, bi to pomenilo, da bi se parlament razpustil v drugi tretjini avgusta. In po vseh predpisih je treba predčasne volitve izvesti v roku 60 dni, kar pomeni, da bi bile najprej predčasne volitve v drugi tretjini oktobra,« je pojasnil Tonin.



Na vprašanje, kako verjetne so po njegovem mnenju predčasne državnozborske volitve, pa je odvrnil, da težko ocenjuje, ker vrsta postopkov v teh dneh še teče in je od razvoja v prihodnjih dneh odvisno, kakšne so možnosti za potencialne državnozborske volitve.