Propaganda pred začetkom volilne kampanje

Župan občine Žalec Janko Kos je minuli teden na novinarski konferenci Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec (ZKŠT) o prihajajočih dogodkih v občini napovedal, da bo na novembrskih lokalnih volitvah podprl Mateja Sitarja. Ta je bil kot pomočnik direktorja ZKŠT prav tako na novinarski konferenci. Neznani občan ju je prijavil na KPK in Računsko sodišče, češ da sta novinarsko konferenco javnega zavoda zlorabila za predstavitev kandidata za župana. Konkretnega primera instituciji za zdaj ne komentirata.

Vendarle pa sta se tako KPK kot Računsko sodišče s podobnimi primeri že ukvarjala. Večkrat župani in drugi funkcionarji, ki nameravajo kandidirati, že nekaj mesecev pred začetkom volilne kampanje začno hoditi na vse mogoče dogodke, na katerih so po možnosti tudi sami govorniki. Promovirajo sebe ali tistega, ki ga nameravajo podpreti. Na to opozarja tudi KPK: »V splošnem lahko rečemo, da je pri (vnovični) kandidaturi posameznikov, ki že zasedajo funkcije, zagotovo mogoče govoriti o večjih korupcijskih tveganjih, zato je v času pred volitvami in referendumi nujna še večja transparentnost glede porabe javnih sredstev.«