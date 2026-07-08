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    Slovenija

    Klakočar Zupančičeva in Rop izzivata Jankovića

    Petnajstega novembra bodo lokalne volitve, na katerih bodo volivci v 212 slovenskih občinah izbirali župane in občinske svete za štiriletni mandat.
    Zoran Janković je župan že od leta 2006. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Zoran Janković je župan že od leta 2006. FOTO: Jože Suhadolnik
    R. I.
    8. 7. 2026 | 17:26
    8. 7. 2026 | 17:44
    2:49
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    V večini strank so priprave na lokalne volitve že v polnem teku, evidentirajo kandidate za občinske in mestne svete ter za župane. Imen slednjih po večini še ne razkrivajo. V Ljubljani se obeta ena najbolj zanimivih volilnih tekem v zadnjih letih.

    Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je za 15. november razpisal lokalne volitve, na katerih bodo volivci v vseh 212 slovenskih občinah izbirali župane in občinske svete za štiriletni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september, ko bodo začeli teči roki za volilna opravila.

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    Uradno že štirje kandidati za ljubljanskega župana

    Redne lokalne volitve so po zakonu določene za tretjo nedeljo v novembru. V občinah, kjer nobeden od županskih kandidatov v prvem krogu ne bo prejel večine veljavnih glasov, bo drugi krog potekal dva tedna pozneje, 29. novembra.

    Zelo napeto bo očitno v Ljubljani, kjer dolgoletnega župana Zorana Jankovića prvič čaka resna konkurenca. Janković je že maja napovedal, da bo znova kandidiral. Kandidature so napovedali tudi mestni svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc, predsednik Piratske stranke Slovenije Jasmin Feratović in Mihael Jarc, kandidat Stranke slovenskega naroda.

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    Znani so prvi kandidati za ljubljanskega župana

    Kot poroča Dnevnik, bosta Jankovića s skupno listo izzvala nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in nekdanji premier Anton Rop. Kdo bo prevzel župansko kandidaturo, za zdaj še ni znano. Rop je bil predsednik vlade in večkratni minister, Klakočar Zupančičeva pa predsednica državnega zbora, po zadnjih državnozborskih volitvah je izstopila iz Gibanja Svoboda.

    Po majski anketi Ninamedie za Dnevnik je imel Janković 36,8-odstotno podporo, Klakočar Zupančičeva pa 19,6-odstotno. To namiguje, da bi lahko prišlo do drugega kroga, v katerem bi lahko bil izid še precej bolj tesen.

    V javnosti se kot verjetnega Jankovićevega izzivalca omenja tudi sokoordinatorja Levice Luko Mesca, ki pa je danes za STA dejal, da še ni kandidat za ljubljanskega župana. V Levici se pripravljajo na volitve, kandidate pa bodo predstavili »ob svojem času«. O sodelovanju se pogovarjajo tudi s stranko Vesna, s katero so skupaj nastopili na državnozborskih volitvah. 

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