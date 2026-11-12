Rešite naš kviz: Kateri županski kandidat vam je najbližje?

Pred lokalnimi volitvami se kandidati predstavljajo s programi, obljubami in načrti za prihodnost občin. Toda kaj v resnici predlagajo? Kako bi reševali stanovanjsko vprašanje, uredili promet, zagotovili večjo varnost ali oživili mestna središča? Kateri od njihovih predlogov so najbližje vašim pričakovanjem? Na Delu smo pripravili volilni kviz za štiri mestne občine – Ljubljano, Maribor, Koper in Kranj. Z odgovarjanjem na vprašanja boste lahko primerjali svoje poglede s stališči županskih kandidatov in ugotovili, kdo zagovarja podobne rešitve. Vprašanja se dotikajo konkretnih lokalnih izzivov. V Ljubljani, denimo, stanovanj, prometa in kanala C0, v Kranju varnosti na Planini, dostopnih stanovanj in parkiranja, v Kopru prihodnosti Luke in prometnih ureditev, v Mariboru sežigalnice in ...