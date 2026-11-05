Tekmeci Jankovića: Revizija zemljiške politike, cenejša stanovanja, spet tramvaj

V Delovem studiu smo pred lokalnimi volitvami soočili ljubljanskega župana Zorana Jankovića, Luko Mesca, Antona Ropa in Aleša Vrhovca.
Galerija
Zoran Janković, Luka Mesec, Aleš Vrhovec in Anton Rop so predstavili različne poglede na glavne izzive pri nadaljnjem razvoju Ljubljane. FOTO: Blaž Samec
Ali bo Ljubljana po dvajsetih letih vladanja Zorana Jankovića dobila novega župana? To je ključno vprašanje pred 1. krogom lokalnih volitev 15. novembra.
Za županski stolček v MOL se poteguje kar 15 kandidatov. V novem Delovem studiu smo Jankovića soočili s tremi izzivalci – Luko Mescem (Levica), Antonom Ropom (Ljubljana smo vsi) in Alešem Vrhovcem (SDS).
Oglejte si dinamično in zanimivo ...
Komentarji