Tekmeci Jankovića: Revizija zemljiške politike, cenejša stanovanja, spet tramvaj

Ali bo Ljubljana po dvajsetih letih vladanja Zorana Jankovića dobila novega župana? To je ključno vprašanje pred 1. krogom lokalnih volitev 15. novembra. Za županski stolček v MOL se poteguje kar 15 kandidatov. V novem Delovem studiu smo Jankovića soočili s tremi izzivalci – Luko Mescem (Levica), Antonom Ropom (Ljubljana smo vsi) in Alešem Vrhovcem (SDS). Oglejte si dinamično in zanimivo ...