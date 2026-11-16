Frangež ali Greiner? Mariborska županska tekma se zaostruje

Mariborske županske volitve so prinesle presenečenja in odprle zanimiv boj za drugi krog. V njem se bosta pomerila Matevž Frangež in Bor Greiner. Kdo je prepričal volivce, zakaj sta izpadla Andrej Bauman in Katja Koren ter komu se v drugem krogu obeta podpora njunih volivcev? O volilnem razpletu, razpoloženju v štabih in političnih razmerjih v mariborskem mestnem svetu smo se pogovarjali z Delovim novinarjem Tomico Šuljićem, ki je od blizu spremljal volilno dogajanje v štajerski ...