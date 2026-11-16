Frangež ali Greiner? Mariborska županska tekma se zaostruje

Komentiramo dogajanje v 1. krogu lokalnih volitev v štajerski metropoli, kjer boj za županski stolček nadaljujeta Bor Greiner in Matevž Frangež.
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Matevž Frangež (desno) je v 1. krogu zbral 28,17 % glasov, Bor Greiner pa 22,88 %. FOTO: Marko Vanovšek
Mariborske županske volitve so prinesle presenečenja in odprle zanimiv boj za drugi krog. V njem se bosta pomerila Matevž Frangež in Bor Greiner.
Kdo je prepričal volivce, zakaj sta izpadla Andrej Bauman in Katja Koren ter komu se v drugem krogu obeta podpora njunih volivcev?
O volilnem razpletu, razpoloženju v štabih in političnih razmerjih v mariborskem mestnem svetu smo se pogovarjali z Delovim novinarjem Tomico Šuljićem, ki je od blizu spremljal volilno dogajanje v štajerski ...
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