Sto dvajset izvoljenih županov v prvem krogu lokalnih volitev je kandidiralo na samostojnih listah, ne na listah uveljavljenih parlamentarnih strank, je izpostavil Delov komentator Ali Žerdin. Janez Markeš sicer meni, da nekateri izmed svojo strankarsko pripadnost zgolj skrivajo pod krinko neodvisnosti. Najuspešnejša med strankami je bila stranka SDS, ki »je razglasila, da je to že njihova šesta zaporedna zmaga, na lokalnih volitvah,« je spomnil Žerdin. Ni pa uspešna v mestih, temveč prepričuje zgolj volivce na ruralnih območjih, sta poudarila komentatorja. Nenavadne so tudi nekatera lokalna sodelovanja stranke SDS z levimi strankami, četudi so z njimi na državni ravni na nasprotnih bregovih, sta opozorila. Na državni ravni se ta razlika kaže tudi v interpelaciji zunanjega ...