Soočenje: dolenjska metropola je talec državne politike

Novo mesto je gospodarsko eno najuspešnejših slovenskih mest, toda za podobo razvojno prodorne mestne občine se skrivajo težave, ki jih občani že dolgo občutijo v vsakdanjem življenju. Vprašanje varnosti in sobivanja z romsko skupnostjo, prometni zastoji, potreba po večnamenski športni dvorani ter premalo živahno mestno jedro so teme, pri katerih se razvojna zgodba ne odvija tako hitro, kot bi si želeli Novomeščani. Prav o teh področjih so na soočenju v Delovem studiu razpravljali aktualni župan Gregor Macedoni, ki se poteguje za četrti mandat s podporo volivk in volivcev, ter njegova izzivalca Andrej Kastrevec (Gibanje Svoboda), sicer mestni svetnik in finančni kontrolor na Fursu, in Srečko Vovko (SD), ki je zaposlen kot odgovorni radiološki tehnik v novomeški bolnišnici. Četrti ...