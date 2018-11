Lokalne volitve z asfaltom napihujejo BDP

Ljubljana - Gradbena podjetja širom Slovenije hitijo z asfaltiranjem cest in pločnikov, končujejo kanalizacijske sisteme, župani pa te nove pridobitve pospešeno predajajo namenu. Groba ocena, ki so jo pripravili na GZS kaže, da lokalne volitve prispevajo k rasti BDP za pol odstotka.Lokalne volitve bodo 18. novembra, volilne kampanje po praznikih dobivajo pospeške oziroma se premikajo v kritične faze, kjer se bo prelomilo ali se bo v sedlu obdržal obstoječi župan ali bo uspelo izzivalcem. Močno orožje, ki ga imajo obstoječi župani, ki želijo ponoviti mandat so javne investicije oziroma prikazovanje njihove uspešnosti v ...

