Župan Tilen Klugler: Slovenj Gradec je lahko zgled državni politiki

Župan Slovenj Gradca Tilen Klugler se podaja v svoj tretji mandat brez protikandidata. V prihodnjih štirih letih želi dokončati poplavno sanacijo, ki je ocenjena na več kot 100 milijonov evrov, nadaljevati razvoj mesta in turizma ter izboljšati prometno infrastrukturo. Za Koroško ostaja ključna tretja razvojna os, dokončanje tega projekta do oktobra 2029 je po njegovih besedah treba vzeti za sveto. V skoraj polurnem pogovoru je nanizal celo vrsto dosežkov ter načrtov za prihodnji ...